Не бойтесь пробовать: в Таганроге стартовал второй конкурс молодежных бизнес-проектов

В 2024 году на конкурс поступило 38 проектов от студентов, школьников, молодых предпринимателей города. Конкурс проходит под девизом «Не бойтесь пробовать!».

В Центре «Мой бизнес» Таганрога состоялось открытие второго конкурса молодёжных бизнес-проектов. Напомним, конкурс проводит управление экономического развития администрации города при поддержке Фонда поддержки предпринимательства Таганрога, Центра «Мой бизнес», вузов, Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты, Совета по предпринимательству.

Здесь собралась самая активная бесстрашная часть молодежи Таганрога, которая, несмотря на сегодняшние реалии экономической ситуации, готова присоединиться к предпринимательскому сообществу и открыть собственное дело, — отметила первый заместитель главы администрации Таганрога Светлана Камбулова, приветствуя участников.

В этом году на конкурс поступило в два раза больше заявок, чем в прошлом – 38. В числе конкурсантов не только студенты вузов, но и школьники, и уже действующие предприниматели.

Особую благодарность Светлана Камбулова выразила Южному Федеральному университету, Таганрогскому институту управления и экономики, Таганрогскому институту им. А.П. Чехова. Именно благодаря их активному участию удалось сформировать уникальную образовательную часть проекта.

Хоть я и не стал призером в прошлом году, но получил огромный опыт, посещая образовательную часть. Сейчас уже являюсь успешным предпринимателем, но решил еще раз принять участие в конкурсе, посетить все образовательные мероприятия, надеясь стать победителем, — сказал Александр Бигари, участник первого конкурса, получивший право размещения в бизнес-инкубаторе Фонда поддержки предпринимательства Таганрога.

Наталия Крутоголовина, начальник управления экономического развития администрации Таганрога напомнила, что проект состоит из двух этапов: образовательный и конкурсный. В этом году образовательная часть значительно расширена. В нее вошли мастер-класс «Оценка и защита интеллектуальной собственности», семинар «Бизнес-прорыв или как сформировать эффективную команду проекта», мастер-класс «Финансовые индикаторы инвестиционных проектов», мастер-класс «Основы управления проектами». Все это позволит конкурсантам получить необходимые для ведения бизнеса знания. В конкурсе сохранена традиция наставничества.

Вам не нужно бояться делать шаги в бизнесе, брать на себя ответственность, активно взаимодействовать с наставниками. И у вас обязательно все получится!, — подчеркнул Александр Гаркуша – заместитель сопредседателя Совета по предпринимательству Таганрога, генеральный директор ООО «Промышленно-строительное специализированное предприятие ЮГ», заявивший себя в качестве наставника конкурса и в этом году.

Михаил Куликов, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Таганрога, и Екатерина Грисенко, управляющая Центром «Мой бизнес» в Таганроге, рассказали о формах поддержки малого бизнеса, предоставляемых на муниципальном уровне и региональных уровнях.

Фото: страница Вконтакте Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты