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Названы улицы Таганрога, которых коснется ремонт электросети в 2025 году

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Ожидается, что качество поставляемой электроэнергии возрастет для более десятка тысяч потребителей.

#ЖКХ

Глава Таганрога Светлана Камбулова сегодня провела очередную встречу с начальником производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети ЮГ» — «Ростовэнерго» Виталием Абрамовым, о чем рассказала на своих страничках в соцсети.

В частности, шла речь о планах по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства. В этом году решится проблема качества поставляемой электроэнергии более чем для 11 700 потребителей. Это улицы — Фрунзе, Карантинная, Ломакина; переулки – Лагерный, Смирновский, Загородный, Гоголевский, Автодоровский, Безымянный, Шефский, Перекопский, Б. Садовый, Мечниковский и т.д.

Кроме того, в первом квартале 2025 года будет проведен ремонт воздушных линий протяженностью 13,3 км в Северном и Центральном районах города. Это улицы: 3-я Линия, Маршала Жукова, Кольцовская, Ветреная, Яковенко, Ромазанова, Больничная, переулки 12-й Новый, А.Глушко, Донской, Зеленый, Партизанский, 5-й Новый, 6-й Линейный, 7-й Линейный, 8-й Линейный, 15-й Новый, 16-й Новый, 19-й Квартальный, а также проезды 2-й Линейный, 3-й Линейный, 4-й Линейный и т.д.

Фото donland.ru

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ЖКХ новости Таганрог электросети
Таганрогская правда
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