Расчистку русла балки Малая Черепаха продолжают коммунальные службы Таганрога

Вода, выходящая из берегов балки даже при незначительных осадках, превращает близлежащие дворы в зону экологического бедствия.

В очередной раз таганрожцы, живущие в районе русла балки Малая Черепаха, обращают внимание на тяжелую обстановку, сложившуюся здесь. Горожане пишут, что во время осадков вода затапливает участки и дома, приносит горы мусора, грязь, прошлогоднюю листву, которые никто не убирает. Люди живут в постоянном страхе перед каждым дождем и считают, что ситуация вышла из-под контроля городских властей.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

«Работы по очистке русла балки Малая Черепаха проводятся на регулярной основе с апреля 2024 года и продлятся до конца сентября текущего года. Уже расчищены несколько участков — по улицам Амвросиевской и Штыба; от 4-го Переулка до выпуска в Таганрогский залив; на пересечении 2-го Кожевенного переулка и улицы Социалистической; на 2-м Переулке», — говорится в комментарии.

Отмечается, что к 26 августа работы по расчистке дошли до улицы Гастелло и будут продолжены завтра на близлежащей территории.

Фото: МКУ «Благоустройство»