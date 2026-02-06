Нарушения на маршрутах у школы № 39 выявила внеплановая проверка в Таганроге

В Таганроге продолжаются рейды по контролю за работой общественного транспорта.

Управление транспорта города провело серию проверок в начале февраля, в ходе которых снова выявлены систематические нарушения со стороны перевозчиков.

2 февраля инспекторы проверили выполнение рейсов на конечной остановке «ПМК» по маршрутам №№ 6, 14, 35 и 73-Б. Были зафиксированы срывы рейсов и отклонения от расписания. По итогам составлены акты для претензионной работы с компаниями ООО «Пассажиртранс», АО «Автоколонна № 1423» и ООО «Автолайн-КО». К нарушителям условий муниципальных контрактов применены штрафные санкции.

На следующий день, 3 февраля, была организована внеплановая проверка у школы № 39 после жалоб горожан на работу автобусов, подвозящих учеников. На маршрутах №№ 11, 13, 17-К, 30 и 39 также выявлено невыполнение рейсов. Составлены акты линейного контроля, а с перевозчиками — ООО «Пассажиртранс», ООО «Автолайн-К» и ООО «Автолайн-КО» — начата претензионная работа с целью наложения штрафов.

4 февраля проверка коснулась маршрута № 73-Б «ПМК — пл. Авиаторов», а 6 февраля — маршрута № 36-В на остановке «ул. Московская (Онкологический диспансер)», где также были обнаружены срывы рейсов.

«По результатам этих мероприятий акты составлены в отношении ООО «Пассажиртранс», которое обслуживает оба маршрута. Муниципалитет ведет претензионную работу для применения штрафных мер к недобросовестному перевозчику», — информирует администрация Таганрога.

Фото из архива