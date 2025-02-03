Народную выставку «История юбилеев А.П. Чехова в Таганроге» готовят на родине писателя

Поделиться экспонатами для новой экспозиции может любой желающий. Старт акции был дан 29 января 2025 года, в день 165-летия А.П. Чехова.

День рождения А.П. Чехова — праздник для всех таганрожцев. Каждый год в январе город погружается в атмосферу чеховской эпохи. В библиотеках, музеях, театре, школах и детских садах ежегодно проходят десятки программ, посвященных дню рождения Антона Павловича. У многих их участников остались предметы с мероприятий, посвященных юбилеям А.П. Чехова: буклеты, программки, шарфы, ручки, блокноты, издания книг, плакаты, фотографии и так далее.

«В юбилейный, 165-й, день рождения А.П. Чехова администрация города дала старт народной выставке «История юбилеев А.П. Чехова в Таганроге». Любой желающий может принять участие в выставке и поделиться своими экспонатами», — рассказала заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева и передала в фонд будущей выставки экспонаты, связанные со 150-летним юбилеем А.П. Чехова, и журнал «Литература в школе» за 1954 год № 6. В этом номере рассказывается о памятных днях, посвященных 50-летию со дня смерти писателя, которые проходили в Ялте, Москве и Таганроге.

Свои экспонаты для народной выставки можно принести в Центр краеведческой информации библиотеки им. А.П. Чехова по адресу: ул. Греческая, 105, ежедневно, кроме субботы, с 10.00 до 18.00. Телефон для справок: 340-316.

Прием экспонатов продлится до 5 мая. А сама выставка будет работать в дни Чеховского книжного фестиваля с 16 по 18 мая 2025 года.

Фото и видео управления культуры Таганрога