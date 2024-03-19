Наркосбытчик из Таганрога отправится в колонию на 10,5 лет

Житель Таганрога отправится в колонию на 10,5 лет за торговлю синтетическими наркотиками на территории города. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Ростовской области.

Таганрожец был задержан сотрудниками правоохранительных органов после того, как продал гражданину наркотическое средство N-метилэфедрон. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело.

Впоследствии Таганрогский городской суд признал мужчину виновным и приговорил к 10,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита осужденного подала апелляционную жалобу. Однако, Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.

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