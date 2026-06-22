Главная » Новости Ростовской области

Нападение собаки на ребенка в парке Батайска привлекло внимание главы СК РФ

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Дошкольнице потребовалась медицинская помощь.

Новости Ростовской области

Председатель Следственного комитета России потребовал отчета о расследовании нападения бездомной собаки на шестилетнюю девочку в Ростовской области. Инцидент произошел в городском парке Батайска, где животное покусало ребенка, которому затем потребовалась медицинская помощь.

По данному факту следователи регионального управления СК уже возбудили уголовное дело. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Сергею Ковалеву представить доклад о ходе расследования.

Фото: magnific

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

нападение собаки новости Ростовская область СК РФ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru