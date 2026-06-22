Нападение собаки на ребенка в парке Батайска привлекло внимание главы СК РФ

Дошкольнице потребовалась медицинская помощь.

Председатель Следственного комитета России потребовал отчета о расследовании нападения бездомной собаки на шестилетнюю девочку в Ростовской области. Инцидент произошел в городском парке Батайска, где животное покусало ребенка, которому затем потребовалась медицинская помощь.

По данному факту следователи регионального управления СК уже возбудили уголовное дело. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Сергею Ковалеву представить доклад о ходе расследования.

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