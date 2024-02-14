Налоговый вычет за медицинские услуги: как оформить

Россияне, которые официально работают и платят налоги, могут вернуть часть денег, потраченных на медицинские услуги и лекарства. Сделать это можно благодаря налоговому вычету. Получить его можно за себя, супругов и детей до 18 лет и до 24 лет, если они учатся очно.

Как разъясняет телеграм-канал Объясняем.рф, вычеты могут быть разными. Во-первых, за оплату услуг по диагностике, профилактике, лечению и медреабилитации. Во-вторых, за покупку лекарств по рецепту. В третьих, за уплату страховых взносов по договору ДМС на себя или членов семьи. Максимально за год можно получить 19,5 тыс. рублей, если на медуслуги потрачено 150 тыс. рублей — это общая сумма для всех социальных вычетов. Однако при дорогостоящем лечении лимитов нет.

Для получения вычетов потребуются документы:

за лечение, кроме дорогостоящего, — договор об оказании медуслуг, справка об оплате с кодом 1;

за дорогостоящее лечение — договор об оказании медуслуг, справка об оплате с кодом 2;

за покупку препаратов — рецепт от врача и чеки;

за страховые взносы — договор страхования и чек.

Справки с кодами 1 и 2 выдаёт медучреждение по запросу. Оформить вычет на лечение можно двумя способами. Первый – через работодателя. Для этого нужно подготовить необходимые документы. А также написать заявление о подтверждении права на получение вычета и предоставить вместе с остальными документами в ФНС по месту жительства или через личный кабинет на её сайте. Налоговая рассмотрит ваш запрос в течение 30 дней и направит уведомление о решении работодателю. Вам останется только написать заявление руководству.

Второй способ – оформить вычет через налоговую. Следует заполнить 3-НДФЛ с помощью программы «Декларация» или в личном кабинете ФНС. Для этого может понадобиться справка о полученных доходах и удержанных суммах налога от работодателя. Затем нужно подготовить документы и отнести вместе с декларацией в налоговую по месту жительства или воспользоваться «Госуслугами». Проверку проведут в течение трёх месяцев.

Через работодателя вычет можно получить быстрее — в этом же году, а через ФНС — по завершении года, в котором были оплачены медуслуги.

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