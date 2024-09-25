Наличие контрольного персонала – важное конкурентное преимущество «Красного котельщика»

Центральная заводская лаборатория Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) отметила свой 90-летний юбилей.

Строительство двухэтажного здания, которое в дальнейшем стало базой для центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), датировано 1934 годом. В начале своей истории лаборатория специализировалась на испытаниях основного металла, который применялся в проектах, также здесь выявляли несоответствия в процессе производства.

Со временем функции лаборатории значительно расширились, а проводимые исследования вышли на новый уровень. Одна из особо ответственных задач, которая была поставлена перед коллективом ЦЗЛ, – проводить испытания продукции для АЭС в рамках развития «атомного» направления на заводе. Для этого потребовалась аттестация сотрудников и лаборатории, модернизация контрольного оборудования, а также капитальный ремонт ЦЗЛ.

Сегодня центральная заводская лаборатория «Красного котельщика» – образец грамотной организации рабочего пространства, где благодаря применению современных контрольно-измерительных приборов выполняются сложнейшие виды исследований. В части разрушающего контроля ЦЗЛ – одна из лучших по технической оснащенности среди промышленных предприятий юга России. Активно применяются инновационные технологии и в области неразрушающего контроля.

«Ни одно изделие «Красного котельщика» не направляется в адрес заказчика без тщательного контроля со стороны ЦЗЛ, – рассказывает начальник центральной заводской лаборатории Андрей Украинский. – Контролеров из сторонних организаций для проведения исследований наш завод не привлекает – и такая возможность есть далеко не у всех предприятий страны. Наличие собственного контрольного персонала, а значит, и возможность гибко реагировать на запросы заказчиков – одно из важных конкурентных преимуществ ТКЗ».

Центральная заводская лаборатория ТКЗ – настоящая кузница кадров. За 90-летнюю историю здесь удалось сохранить сильную систему наставничества, которая позволяет самостоятельно растить высококвалифицированный контрольный персонал. Созданы условия и для построения успешной карьеры. В частности, директор по качеству ТКЗ Лев Иняков начал свой профессиональный путь с дефектоскописта по ультразвуковому контролю в ЦЗЛ.

Специалисты центральной заводской лаборатории в совершенстве владеют навыками проведения разрушающего и неразрушающего контроля, в частности, проводят радиографический и ультразвуковой контроль. Работают не только в главном здании, но и в лабораториях, территориально расположенных в цехах.

Свою высокую квалификацию сотрудники неоднократно подтверждали во время аттестации и профильных конкурсов. В частности, в числе сильнейших дефектоскопистов, попавших в финал Всероссийского конкурса «Лучший специалист неразрушающего контроля» в 2024 году, – два представителя ЦЗЛ.

Источник: пресс-служба ТКЗ