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Накануне праздника двум металлургам из Таганрога вручили ключи от автомобилей

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В третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга.

#Дата

В этом году люди стальной закалки отмечают свой профессиональный праздник 21 июля, а ТАГМЕТ празднует 128-летие со дня основания.

«Вместе с министром промышленности и энергетики Ростовской области Андреем Савельевым принял участие в торжественном собрании, состоявшемся накануне праздника. Многие работники предприятия были представлены к областным, городским и заводским наградам», — рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Андрей Фатеев отметил, что развивая свое производство, Таганрогский металлургический завод не забывает о городе, оставаясь социально ориентированным предприятием. Всегда откликается на любую нашу просьбу о помощи.

«За это благодарю управляющего директора ТАГМЕТа, депутата Законодательного собрания Ростовской области Сергея Билана. С вниманием руководство предприятия относится и к своим работникам. Двое из них получили ключи от автомобилей. Среди счастливых обладателей был хорошо знакомый нам глава семейства, в семье которого в прошлом году родилось сразу 4 дочки», — написал глава администрации.

И поздравил с профессиональным праздником всех «покорителей металла»: от сталеваров до работников цехов, трудовые династии и ветеранов металлургов.

Фото Анатолия Ивашова

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Андрей Фатеев праздник ТАГМЕТ
Таганрогская правда
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