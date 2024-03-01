Нацпроект «Здравоохранение»: Таганрог и Ростовская область

В Ростовской области составляющие инициированного Президентом России национального проекта «Здравоохранение» отражены в восьми региональных инициативах.

Долгих лет жизни!

Успешно реализуются проекты «Первичная медико-санитарная помощь», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Цифровой контур здравоохранения», «Экспорт медицинских услуг» и «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ростовская область)».

Сегодня онкологические недуги чаще выявляют на ранних стадиях, что позволяет их лечить с хорошим результатом. В регионе более чем на 10% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а младенческая смертность — с шести до четырех промилле (промилле здесь — число смертей на 1000 жителей в год, — прим. автора).

Мы успешно работаем по всем значимым отраслям здравоохранения. Все они направлены на увеличение продолжительности жизни. То есть, в том числе, от исполнения этих программ зависит, сколько проживет тот младенец, который буквально вчера родился в Ростовской области, – отметил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

Развитие базовых направлений

На материально-техническую базу медучреждений, развитие инфраструктуры и укрепление кадрового потенциала за пять лет в рамках реализации программ данного нацпроекта направлено более 60 млрд рублей, и каждый год сумма увеличивается. В прошлом году объем финансирования составил около 18 млрд рублей. К примеру, закуплены и установлены модульные учреждения здравоохранения (12 введено в эксплуатацию). Только за год приобрели и доставили в больницы и поликлиники более 3800 единиц медицинского оборудования, 61 санитарный автомобиль. В текущем году планируется закупить более 60 машин.

Темпы капитального ремонта медучреждений выросли: по итогам 2023 года сданы 29 объектов здравоохранения, еще на шести работы завершатся в ближайшее время. В этом году капремонт запланирован в 31 медучреждении, также сдадут в эксплуатацию 18 объектов, на которых работы продолжались несколько лет. Всего на эти цели в 2024 году направят 1,4 млрд рублей.

Для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний по решению губернатора Василия Голубева область приобретет кардиомобиль для отдаленных территорий. Врачи смогут выезжать и проводить осмотры граждан. Лечебные учреждения в Ростовской области в течение последних двух лет получили 100 автомобилей в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ РО» — для выездов пациентов в больницы и поликлиники, и медработников — к месту жительства больных, для перевозки биоматериалов для исследований и доставки лекарственных препаратов в отдаленные поселки.

Как привлечь специалистов?

Сегодня укомплектованность среднего звена врачами (по итогам 2023 года составляет 87,6%) и средним медперсоналом (85,5%) выросла, но полностью дефицит кадров не закрыт. Для привлечения специалистов в сельскую местность и малые города в регионе реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Увеличены квоты целевых мест для поступления в РостГМУ, количество мест в ординатуре. Введена уникальная форма поддержки – ипотека под 1% годовых для отличников – выпускников медуниверситета. Сертификаты уже получили 18 человек.

Должно быть плотное взаимодействие с муниципалитетами, откуда направили на обучение в медуниверситет, созданы все условия, чтобы выпускники вернулись работать домой. Требуются новые подходы к привлечению медицинских специалистов в сельские территории. Если что-то надо, минздрав может внести соответствующие предложения – и мы инициируем их обсуждение с депутатским корпусом, – пообещал губернатор Василий Голубев.

Диабет и диспансеризация

Диспансеризацию населения по итогам прошлого года прошли около 60% населения региона, в текущем показатель должен достичь 70%. Это поможет сохранить здоровье и продлить жизнь.

В начале года в рамках реализации нацпроекта Василий Голубев утвердил региональную программу «Борьба с сахарным диабетом». В области на учете состоит более 139 тысяч больных этим недугом, за последние пять лет отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом у детей до 17 лет. Программой предусмотрено создание семи территориальных эндокринологических центров. В этом году Центр и кабинет «Диабетическая стопа» организуют в ростовской больнице № 20. Также запланированы мероприятия по профилактике и лечению факторов риска развития этого заболевания, проведение медосмотров с целью выявления патогенных факторов, образовательных встреч, школ здоровья.

Перемены в Таганроге

С 1 января 2023 года муниципальные медицинские учреждения Таганрога перешли в государственную собственность, а значит, полномочия по реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» переданы городом Министерству здравоохранения Ростовской области. Но это никак не мешает дальнейшей модернизации медицинских учреждений и методов работы.

Вот только некоторые примеры действия нацпроекта на территории города на протяжении последних лет.

Благодаря проекту «Первичная медико-санитарная помощь» в 2019–2020 годах медицинским оборудованием оснастили БСМП, отделение Детской городской поликлиники № 1(ул. Чучева), Первую городскую больницу (ул. Инструментальная) и Городскую поликлинику № 2 (ул. Греческая). В 2020-2021 году в создании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвовали Городская поликлиника № 1 (филиал №№ 1,2 и 4) и Городская поликлиника № 2 (поликлиника и филиал №№ 2, 3). Для этого использовали организационно-планировочные решения внутренних пространств для маршрутизации пациентов, колл-центры, инфоматы.

К окончанию 2022 года город заключил 48 контрактов, по которым поставлено 154 единицы медицинского оборудования на сумму 38 329,7 тыс. рублей из средств областного бюджета.

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за последние годы основательно переоборудовали, в том числе, и «тяжелыми» медицинскими установками, Онкологический диспансер. В частности, там появились рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места, маммограф, магнитно-резонансный томограф, аппарат близкофокусной рентгенотерапии, томографы — компьютерный для топометрии и мультиспиральный, система лучевой терапии. Также для размещения МРТ на улице Толбухина установили здание модульного типа.

Направление «Детское здравоохранение» позволило оснастить медицинским оборудованием отделение Детской городской поликлиника № 2 (пер. Каркасный), Консультативно-диагностический центр и Родильный дом.

Также, состоялись капитальные ремонты педиатрических отделений №№ 2,3,4 и консультативно–диагностического отделения Детской городской поликлиники № 2, а также перинатального центра МБУЗ «Родильный дом».

Проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» помог приобрести специализированное оборудование для городских поликлиник № 1 (на ул. Инструментальной, ул. Чехова, ул. Пархоменко) и № 2 (на ул. Греческой, ул. П. Тольятти), отделений детских городских поликлиник № 1 (ул. Чучева) и № 2 (пер. Каркасный, пер. А. Глушко), а также для стоматологических поликлиник Таганрога №№ 1,2 и 3.

Также новая медицинская аппаратура появилась в отделениях городских поликлиник № 1 (ул. Инструментальная и ул. Чехова) и № 2 (ул. П. Тольятти), в отделениях детских городских поликлиник № 1 (ул. Чучева) и № 2 (пер. А. Глушко), в Родильном доме, Консультативно-диагностическом центре и в стоматологических поликлиниках №№ 1 и 2.

Так, например, для ГБУ РО «Городская поликлиника № 2» в 2023 году приобретено 28 единиц медицинского оборудования. Среди них — аппараты для гальванизации, и переносные, для низкочастотной электротерапии микротоками; переносные УФ-коротковолновые облучатели для одиночных локализованных облучений; ультразвуковые системы для физиотерапии; аппараты для УВЧ-терапии. А еще комплект оборудования для зала лечебной физической культуры и портативные тонометры для измерения внутриглазного давления. Медицинская техника уже поступила в работу.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото из архива