Нацпроект «Образование»: Таганрог и Ростовская область

Во многом благодаря реализации инициированного Президентом Российской Федерации приоритетного национального проекта «Образование» в течение последних четырех лет была обновлена материально-техническая база большинства таганрогских общеобразовательных учебных заведений — школ, гимназий, лицеев.

Всего в рамках нацпроекта «Образование» разработано семь региональных проектов, срок реализации которых составляет шесть лет — с 1 января 2019 по 31 декабря 2024 годов.

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа», цель которого — увеличение мест в общеобразовательных организациях и перевод учащихся на односменное обучение, в 2019-2023 годах в Ростовской области построены и введены в эксплуатацию 11 общеобразовательных школ на 11 тыс. мест. Одна из них — школа № 39 на 1340 мест по ул. Галицкого, 49-б — построена в Таганроге. Она открыла свои двери 1 сентября 2021 года. Общий объем выполненных работ составил 1 млрд 194 млн 629 тыс. рублей, в том числе: федеральные средства – 119 млн 462 тыс. рублей, областные средства – 1 млрд 021 млн 853 тыс. рублей, местные средства – 53 млн 314 тыс. рублей.

Благодаря региональному проекту «Цифровая образовательная среда» организации получили современное компьютерное и интерактивное оборудование, обучающимся во время уроков обеспечен доступ к платформам цифрового образовательного контента, а также к цифровым тренажерам и тестам.

Приобретенное оборудование расширило возможности педагогов в организации учебного процесса с использованием современных и актуальных цифровых средств, в том числе в целях обеспечения автоматизации их деятельности, снижения административной нагрузки, а также обеспечения возможностей для дистанционного развития профессионального мастерства.

На базе девяти образовательных организаций нашего региона созданы и функционируют девять центров цифрового образования детей «IT-куб». Один из них в начале текущего учебного года был открыт в Таганроге на базе средней школы № 39.

Закупка оборудования (3D-принтеры, ноутбуки, мониторы, интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, планшетные компьютеры, веб-камеры, шлемы виртуальной реальности, телевизоры, видеокамеры) была осуществлена централизованно региональным Минобразования с последующей передачей оборудования в образовательное учреждение.

В целях подготовки помещений для создания и организации Центра школе № 39 из средств местного бюджета были предусмотрены расходы в объеме 2 млн 136 тыс. рублей по следующим направлениям: 507 тыс. рублей — ремонт помещений, 1 млн 393 тыс. рублей — монтаж, наладка и настройка структурированной кабельной системы, 237 тыс. рублей — приобретение стендов, табличек, указателей, магнитно-маркерных досок, комплектов шахмат.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 1 сентября минувшего года начала свое функционирование система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ростовской области. Это позволило обеспечить доступность дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями. А в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» с 2022 года в общеобразовательных учебных заведениях обеспечивается деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Антон Словаков, фото donland.ru.