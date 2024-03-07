Нацпроект «Культура»: Таганрог и Ростовская область

В рамках осуществления инициированного Президентом Российской Федерации национального проекта «Культура» в Таганроге в течение четырех последних лет обновляются музыкальные инструменты, оборудование и библиотеки Таганрогского музыкального колледжа, обоих местных музыкальных школ (им. П.И. Чайковского и им. А.Г. Абузарова) и Таганрогской детской школы искусств, открываются модельные общественные библиотеки, появился виртуальный концертный зал…

Всего в рамках нацпроекта «Культура» в Ростовской области разработано три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Все они рассчитаны на шесть лет, сроки реализации — с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024-го.

В течение пяти лет, с 2019-го по 2023 год, в рамках реализации национального проекта «Культура» в Ростовской области был освоен 671 млн руб., в том числе 594 млн руб. — из федерального бюджета.

Проект «Культурная среда» имеет много направлений, — делится депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева. — Одно из них — открытие библиотек нового типа, так называемых модельных. В 2020 году в Таганроге была открыта детская модельная библиотека имени Николая Островского.

В рамках реализации проекта по созданию модельной муниципальной библиотеки на базе детского библиотечно-информационного центра имени Н. Островского из средств федерального бюджета в 2020 году выделены 5 млн рублей. Проведен текущий ремонт помещения, обновлена мебель, приобретены книги для комплектования библиотечного фонда, программное обеспечение, климатическое и техническое оборудование.

Благодаря нацпроекту «Культура» и региональному проекту «Культурная среда» созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

В рамках реализации проекта Таганрогской детской музыкальной школе им. П.И. Чайковского в 2020 году выделена субсидия в размере 11 млн 762 тыс. рублей. Учреждением приобретены музыкальные инструменты на сумму 11 млн 252 тыс. рублей, проведено оснащение компьютерами, оборудованием и учебной литературой.

Таганрогская школа искусств в том же 2020 году получила субсидию в размере 6 млн 127,5 тыс. рублей для приобретения музыкальных инструментов, мольбертов, учебных материалов, комбоусилителей.

В 2022 году в рамках реализации того же проекта Детской музыкальной школе им. А.Г. Абузарова потратило предоставленные 8 млн 17 тыс. рублей на покупку музыкальных инструментов, печатных изданий, оборудования.

В рамках проекта «Цифровая культура» ведется подключение к интернет-ресурсам и создание новых, подключение библиотек к Национальной электронной библиотеке, открытие в них удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки, — продолжает свой рассказ Татьяна Михеева. — В 2020 году в нашей Чеховской библиотеке был открыт виртуальный концертный зал. Техническое оборудование для его создания приобретено за счет средств федерального бюджета в размере 1 млн рублей. Открытие виртуального концертного зала на базе нашей Центральной городской публичной библиотеки имени Чехова обеспечило создание условий для доступа к лучшим образцам музыкального искусства. На широкоформатном экране в качественном разрешении Full HD проходят трансляции из концертных залов Московской филармонии.

Виртуальный концертный зал успешно работает, там идут как прямые трансляции концертов, так и трансляции в записи. Зал — на сто мест, пустых уже практически не остается. В рамках проекта «Творческие люди» проводятся обучение и переобучение сотрудников учреждений культуры. В Таганроге в минувшем году такое обучение и переобучение в ведущих вузах страны совершенно бесплатно прошли 60 человек: библиотекари, режиссеры массовых мероприятий — онлайн, не покидая Таганрога, с получением соответствующего документа.

Подведены итоги работы министерства культуры Ростовской области за 2023 год

Консолидированный бюджет сферы культуры Дона в минувшем году был утвержден в объеме более 13 млрд рублей. В сравнении с 2022 годом он вырос на 2 млрд руб. Исполнение бюджета составило 98,1%, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

По нацпроекту «Культура», на реализацию которого было направлено более 125 млн рублей, отремонтировано три сельских ДК, созданы два виртуальных концертных зала и три модельные библиотеки, оснащено оборудованием восемь муниципальных музеев и один государственный — Таганрогский музей-заповедник. Впервые в 2023 году в рамках нацпроекта выделены средства федерального бюджета на оснащение государственных театров.

В 2024 году на реализацию нацпроекта «Культура» предусмотрено около 300 миллионов рублей, в том числе средств федерального бюджета — 266,7 миллиона рублей. Это более чем в два раза превышает объем средств прошлого года, — подчеркнула министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. — Мы планируем отремонтировать детскую школу искусств и музей в Морозовске, восемь домов культуры в сельских районах, два муниципальных театра в Шахтах и Ростове-на-Дону. Также намечено оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 20 детских школ искусств, техническое оснащение пяти музеев и двух театров. Создадим виртуальный концертный зал в городском Дворце культуры Азова.

Библиотечное обслуживание в 2023 году получили почти 2 млн пользователей. Из них 139 тысяч человек воспользовались услугой посредством комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Министр отметила, что в области работают 39 КИБО, и по количеству специализированного автотранспорта наш регион занимает первое место в России.

На региональную программу «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области» в отчетном году было направлено более 240 млн рублей. Это позволило приобрести компьютерную технику, пополнить книжные фонды, открыть 12 модельных библиотек в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азове, Новошахтинске, Аксайском, Целинском и Чертковском районах. В этом году уже проведены конкурсные процедуры на создание еще 10 модельных библиотек.

Все цели и задачи в 2023 году министерством выполнены в полном объеме. Проведено более 350 тысяч мероприятий, свыше 101 миллиона человек в совокупности посетили эти мероприятия — это беспрецедентные цифры, — высоко оценил работу минкульта первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — В этом году предстоит серьезная работа по исполнению намеченных планов: необходимо продолжить успешную реализацию федеральных и региональных программ, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, поддержку творческой деятельности и кадрового состава отрасли.

Мероприятие завершилось церемонией награждения 25 представителей сферы культуры, отличившихся в 2023 году.

Антон Сахновский, фото из архива «Таганрогской правды», donland.ru