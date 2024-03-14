Нацпроект «Демография»: Таганрог и Ростовская область

Национальный проект «Демография», созданный по инициативе Президента РФ, касается всех граждан России, поскольку направлен на поддержку семей с детьми, занятости, активного долголетия и здорового образа жизни.

В рамках нацпроекта «Демография» в Ростовской области разработано пять региональных проектов. В рамках первого из них — «Содействие занятости» — в 2019-2023 годах построены и введены в эксплуатацию 26 детских садов, два из них – в Таганроге (по Мариупольскому шоссе и по ул. Адмирала Крюйса, каждый – на 220 мест). Реализация второго — «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — позволила в те же годы направить на финансовую поддержку семей 29 млрд 449,3 млн рублей, из них 22 313,3 млн рублей – средства федерального бюджета, 6 250,5 млн рублей – областного, 885,5 млн рублей – внебюджетные источники.

В 2023 году общая сумма финансирования различных мер поддержки семей по региональному проекту составила 2 252,9 млн рублей. Так, в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2023 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, получили 18,071 тыс. семей на сумму 1 234,3 млн рублей. Региональный материнский капитал при рождении третьего или последующих детей предоставлен 2,812 тыс. малоимущих семей (план – 2,5 тыс. семей) на сумму 352,4 млн рублей. Ежемесячную денежную выплату на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания получили 33,605 тыс. малоимущих семей (план – 30,189 тыс. семей) на сумму 291,6 млн рублей.

Осуществлена выплата единовременного денежного поощрения в связи с награждением Почетным дипломом губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающим четырех и более детей, на сумму 2,9 млн рублей. За 2019–2023 годы выплату получили 250 многодетных матерей.

Также в регионе реализуются меры по сохранению здоровья матери и ребенка, по лечению бесплодия, включая процедуры ЭКО.

В Таганроге в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» денежные средства направлены на реализацию следующего демографического пакета по состоянию на 01.06.2023 года:

— на 1 137 детей 1-2 года жизни из малообеспеченных семей произведены выплаты для приобретения детского питания. На эти цели израсходовано 5 101 тыс. рублей;

— 412 малоимущим беременным женщинам, кормящим матерям и отдельным категориям детей выплачено пособие на полноценное питание. На эти цели израсходовано 1 970 тыс. рублей;

— выплаты на третьего ребенка и последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области, произведены на 772 ребенка. На эти цели израсходовано 32 714 тыс. рублей;

— 61 многодетной семье выданы сертификаты на региональный материнский капитал размером 138,0 тыс. рублей. 49 сертификатов реализованы по различным направлениям (улучшение жилищных условий, приобретение автотранспортных средств, получение образования ребенком). На эти цели израсходовано 6 091,5 тыс. рублей.

Региональный проект «Спорт — норма жизни» реализуется в рамках одноименного федерального проекта, являющегося составляющей частью нацпроекта «Демография». Основная цель проекта – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

На сегодняшний день, по предварительным данным, количество систематически занимающихся физической культурой и спортом дончан составляет порядка 56% от общего числа жителей региона. За пять лет, в том числе благодаря реализации проекта «Спорт — норма жизни», число приверженцев увеличилось на 400 тысяч, – комментирует заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

За пять лет реализации данного проекта донская спортивная инфраструктура существенно увеличена. Так, созданы 40 площадок ГТО, возведено пять крупных спортивных объектов – это ФОК в городе Константиновске, ФОКот и площадка ВМХ на гребном канале «Дон», манеж областного училища олимпийского резерва, центр по тяжелой атлетике в городе Шахты. Кроме того, в рамках проекта приобретены 1800 единиц спортоборудования, девять автобусов для спортивных школ.

Всего на реализацию проекта в 2019-2024 гг. выделено 1,5 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей — из федерального бюджета.

В Таганроге в рамках этого проекта в течение 2019-2023 годов оснащены спортивно-технологическим оборудованием обе областные спортивные школы олимпийского резерва (ГБУ РО «СШОР № 3» и ГБУ РО «СШОР № 13»), футбольное поле (ул. Ленина, 212-2), малая спортивная площадка (ул. Адмирала Крюйса, 2-16).

Еще один региональный проекта «Старшее поколение» ставит своей целью увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и системную поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. Объем его финансирования на 2023 год в пределах Таганрога: общий объем предусмотренных средств на год – 30 331 тыс. рублей областного бюджета, исполнение расходов – 13 598,9 тыс. рублей.

Антон СЛОВАКОВ, фото donland.ru.