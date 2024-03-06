«Национальная Лотерея» разыскивает миллионера в Таганроге

Четырех миллионеров из Ростовской области и Таганрога разыскивает бренд всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».

Все четверо выиграли по 1 миллиону рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи «Мечталлион» в 2024 году, но так и не обратились за выигрышами. Как сообщает пресс-службе оператора лотерей, счастливые билеты были куплены в отделениях Почты России в хуторе Лагутники, станице Усть-Быстрянской и в Таганроге.

Мы хотим, чтобы каждый выигрыш нашел своего счастливчика. Призываем участников «Мечталлион» еще раз проверить свои билеты на предмет выигрыша. Для этого можно следовать инструкции в разделе «Проверить билет» на сайте nloto.ru или в личном кабине в мобильном приложении «Национальная Лотерея» в разделе «Мои билеты», а также обратиться в нашу службу поддержки по телефону 8-800-333-7-333, — рассказали в «Национальной Лотерее».

В пресс-службе отметили, что если билет привязан к номеру телефона, то победитель получает СМС-оповещение о выигрыше. При этом клиентские менеджеры бренда обзванивают миллионеров и уточняют, как получить выигрыш. Если же билет не привязан к номеру, то остается только ждать, что счастливчики самостоятельно выйдут на связь.

Победитель должен сообщить оператору о выигрыше в течение 7 месяцев с момента объявления итогов розыгрыша. В случае новогоднего «Мечталлион» эту нужно сделать не позднее 31 июля 2024 года. Невостребованные выигрыши оператор лотерей перечисляет в бюджет Российской Федерации в течение 3,5 лет с момента проведения тиража.

Фото: пресс-служба «Национальной Лотереи»