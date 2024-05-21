Начальник трубоблочного цеха «Красного котельщика» Юрий Кокоха: «Вместе мы способны свернуть горы…»

Продолжаем серию рассказов о производственных подразделениях Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ). Сегодня поговорим о трубоблочном цехе (ТБЦ) – самом крупном на заводе и по площади, и по штату. Здесь трудятся более 400 человек – представлено большинство рабочих профессий предприятия.

Руководит ТБЦ Юрий Кокоха – один из опытных производственников ТКЗ, потомственный котлостроитель с более чем 30-летним стажем, прошедший путь от ученика котельщика до начальника цеха. О своем подразделении он может говорить долго и увлеченно, что неудивительно. Юрий Иванович не скрывает – работа давно стала смыслом его жизни, а коллектив – большой и дружной командой, с которой можно свернуть горы…

Наш цех был основан в 1968 году. Тогда он назывался трубный № 3 и изготавливал поверхности нагрева для котлов большой и малой мощности. В начале 2000-х его и ряд других профильных подразделений объединили в трубоблочный корпус, сегодня известный как ТБЦ, – вспоминает Юрий Кокоха. – В прошлом году мы отметили юбилей – 55-летие. У ТБЦ – славная история, добрые традиции, но главное – уверенность в настоящем и будущем.

Общая площадь цеха – 116 тысяч квадратных метров. В нем – 9 пролетов и 6 участков – два сборочно-сварочных, два заготовительных, участок изготовления коллекторов, участок входного контроля.

Коллектив ТБЦ – это свыше 400 специалистов, большинство из которых – производственные рабочие. В цехе трудятся электросварщики, газорезчики, котельщики, термисты, токари, сверловщики, операторы станков с числовым программным управлением, разметчики, резчики, сортировщики, машинисты крана и т.д.

40% всей продукции завода выпускает именно ТБЦ, – отмечает Юрий Кокоха. – Взять для примера поверхности нагрева паровых котлов или блоки модулей котлов-утилизаторов (КУ). Кстати, именно КУ в ТБЦ сейчас отдается приоритет – приятно, что эта продуктовая линейка, на которой специализируется наше подразделение, в последнее время активно возвращается на ТКЗ.

Российская энергетика не стоит на месте, проекты – все более разнообразные. Все чаще ТБЦ привлекают к заказам для атомных электростанций – коллектив изготавливал трубные системы для конденсатора АЭС, работает по межцеховой кооперации для коллег из смежных цехов.

Важные производственные задачи влекут за собой постоянное обновление и расширение станочного парка, которые затрагивают все подразделения ТКЗ, включая ТБЦ.

В рамках инвестпрограммы у нас появились новая дробеструйная камера, гибочный и токарно-револьверный станки, роликовый вращатель, портативные маркирующие аппараты. Готовится к вводу в эксплуатацию линия поперечного оребрения труб. Скоро будут поставлены мобильные установки для термообработки. Планируется внедрить и универсальный станок для сверловки и расточки отверстий на коллекторах, который станет альтернативой имеющемуся обрабатывающему центру, – перечисляет Юрий Кокоха. – Регулярно закупается ручной пневмоинструмент. За последнее время капитальный ремонт или модернизацию прошли десятки единиц оборудования и приспособлений.

Цех обеспечен загрузкой, есть технологическое оборудование, заточенное под разные заказы, опытные наставники, которые помогут освоиться на рабочем месте. В такие комфортные условия труда ТБЦ приглашает новых сотрудников – токарей, котельщиков (сборщиков), электросварщиков, машинистов крана и т.д. Ждут здесь и опытных рабочих, и новичков в профессии. Обещают, всему научат – всё покажут.

После получения теории в заводском отделе развития персонала ученик приходит к нам в цех – учиться профессии на практике. За ним закрепляется опытный специалист, который завершает финальную стадию обучения. В нашем цехе есть наставники по разным профессиям, и они успешно обучили не один десяток человек, – поясняет Юрий Иванович. – Кстати, не так давно наш завод победил в региональном конкурсе «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда в Ростовской области». Стал лидером в номинации «Профессиональное развитие молодежи». Считаю, что в этом есть заслуга и наставников ТБЦ.

В трубоблочном цехе – немало уникальных специалистов, на которых точно стоит равняться молодежи. Один из них – электросварщик Сергей Меняйленко.

Сергей Меняйленко – настоящий профессионал своего дела. Неоднократно выигрывал международные и российские конкурсы по сварке. Имеет колоссальный опыт наставничества – под его руководством воспитан не один сварщик высочайшего уровня, – рассказывает о коллеге Юрий Кокоха. – Котельщик Эдуард Середа работает в составе комплексной бригады, специализирующейся на сборке сложнейших технологических узлов. Имеет награду «Лучший работник года». Постоянно совершенствуется в профессии. Передает свой опыт молодежи. И таких людей я могу назвать на каждом участке и по каждой профессии, которая есть в ТБЦ.

Для профессионального развития в цехе, как и в целом по заводу – большие возможности. Например, можно освоить смежные профессии, что существенно повышает востребованность специалиста на производстве (в 2023 году 27 сотрудников ТБЦ получили вторые профессии) или, например, пройти обучение и попробовать свои силы в роли мастеров – что и сделали рабочие ТБЦ Александр Ашуба, Константин Косенко и Сергей Кондратьев.

Ценят здесь и преемственность поколений. Наличие семейных трудовых династий является показателем устойчивости работы предприятия, считают в ТБЦ. Таких династий в цехе – более тридцати. «Близкие люди плохого не посоветуют!» — уверен Юрий Кокоха, поэтому вслед за родителями пришел на ТКЗ. И так поступили многие. Взять для примера котельщика ТБЦ Евгения Сухоленцева, начальника отдела технологической подготовки производства Олега Редько, электросварщика ручной сварки Дмитрия Липовенко.

Самый большой по численности и площади цех «Красного котельщика» готов расти и дальше за счет новых производственных кадров. Им предлагают безопасные условия труда – все сотрудники обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, стабильную заработную плату, широкие социальные гарантии, возможности для профессионального роста и самореализации. А также по-настоящему теплую атмосферу, где на первом месте стоят уважение к коллегам, сплоченность, поддержка и взаимопомощь и, конечно, совместный досуг.

Трубоблочный цех охотно участвует в новом проекте «Красного котельщика» «Больше, чем работа», стартовавшем в этом году. Одна из его важнейших составляющих – разнообразная корпоративная жизнь, которая учитывает все пожелания коллектива завода. В год на предприятии проходит порядка 30 разнообразных проектов: это интеллектуальные игры, спортивные состязания, производственные экскурсии, слеты мастеров и многое другое. И в них непосредственное участие принимают сотрудники ТБЦ. Они получают награды в личных первенствах, вносят вклад в общую копилку достижений своего подразделения – три года подряд ТБЦ становился лучшим среди цехов сборочного производства ТКЗ. Награды вручали на торжественной церемонии «Время первых», где завод по традиции подводит итоги года и отмечает лучших.

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