Начальник механосборочного цеха «Красного котельщика» Александр Бейдин: «На своих коллег я могу положиться в любом деле…»

Механосборочный цех Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) – важное звено в производственной цепочке предприятия, которое помимо своей основной номенклатуры изготавливает продукцию по межцеховой кооперации. К проектам здесь подходят ответственно, с учетом сроков и масштабов. О тонкостях работы и своем коллективе рассказывает начальник цеха Александр Бейдин – потомственный котлостроитель, который в этом году отмечает 30-летие профессиональной деятельности.

Механосборочный цех (МСЦ) располагается на площади 15 тысяч квадратных метров. Состоит из трех производственных участков: механообрабатывающего, механосборочного и термического (последний находится на отдельной территории). Общая численность работников – порядка 130 человек. Преобладающая часть коллектива – производственные рабочие: токари, операторы станков с программным управлением, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, электросварщики, термисты и другие.

Цех выпускает энергетическую запорную и предохранительную арматуру, пароводяные подогреватели, пакеты набивки регенеративных воздухоподогревателей, вспомогательное механическое оборудование котлов тепловых станций и т.д. По межцеховой кооперации изготавливается продукция для коллег из других цехов, в том числе в рамках атомных проектов. Недавно МСЦ освоил выпуск пакетов жалюзи для сепараторов-пароперегревателей.

«Для нашего коллектива главное в работе – предельная точность и внимательность, – говорит начальник цеха Александр Бейдин. – Минимальная ошибка может нарушить отлаженный производственный процесс, сказаться на нашей репутации. Взять для примера, регенеративные воздухоподогреватели. Это наша исконная продукция – цех выпускает их с 1976 года, несмотря на это каждое такое изделие мы доверяем только самым опытным сотрудникам. А все потому, что РВП – оборудование, которое напрямую влияет на работу котла, слишком чувствительно в эксплуатации».

В МСЦ установлено более 200 единиц технологического оборудования. Это различные токарные, горизонтально и вертикально-фрезерные, сверлильные, протяжные, шлифовальные, долбежные станки. А еще – отрезные пилы, горизонтально-расточные обрабатывающие центры, станки с ЧПУ, электрические печи и оборудование для термической обработки деталей и заготовок.

Интересный факт. Практически каждая деталь, изготавливаемая в цехе, проходит через ленточные отрезные пилы. Операция, на первый взгляд, простая: необходимо загрузить и отрезать материал. Но не в случае, когда в смену через станок и его оператора проходит не одна сотня заготовок разного размера и диаметра… На таких пилах в МСЦ работают исключительно женщины, выполняя свои обязанности четко и аккуратно.

«Станочный парк у нас большой, а в последние годы идет активная модернизация, замена устаревшего оборудования на новое. Предпочтение отдается станкам с числовым программным управлением, – отмечает Александр Бейдин. – В этом году установлен вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, токарно-винторезный станок с контршпинделем и приводным инструментом, вертикально-фрезерный пятиосевой станок. В ближайших планах – ввод станка продольного точения и токарно-винторезного станка, оба также с ЧПУ. Модернизация станков упрощает внутрицеховую логистику, позволяет изготавливать детали быстрее, точнее и качественнее».

Цех активно развивается, номенклатура продукции увеличивается. Потому МСЦ, как и другим производственным подразделениям «Красного котельщика», требуются дополнительные рабочие руки. Здесь ждут токарей и заточников – это одни из самых востребованных специалистов. Нужны работники и других производственных профессий. Причем, образование и опыт не обязательны – всему научат непосредственно на предприятии.

«Работа с учениками у нас построена на высоком профессиональном уровне. С новичками рука об руку трудятся их наставники. В числе самых опытных – токари Сергей Сопотов и Александр Кузнецов, слесарь механосборочных работ Арсен Мирзоян. Они принимают участие в профильных состязаниях на звание лучших наставников, занимают призовые места, – с гордостью рассказывает руководитель. – Что отличает наших «педагогов»? Дисциплинированность, ответственность, тактичность и одновременно умеренная строгость».

Безопасность – важнейший аспект в работе ТКЗ, и механосборочный цех – не исключение. Здесь на постоянной основе проводится обучение безопасным методам выполнения работ с последующей аттестацией и периодическими проверками знаний. Особое внимание в этом плане уделяется новичкам – без знаний требований охраны труда их к работе не допускают. Все сотрудники цеха обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты. Для комфортной работы на территории цеха оборудованы комнаты приема пищи и отдыха с кондиционерами, установлены автоматы раздачи очищенной питьевой воды. В этом году сдано в эксплуатацию отремонтированное помещение с гардеробными и душевыми комнатами.

Возможности для профессионального развития и карьерного роста есть у всех сотрудников МСЦ. Работники могут повысить свои компетенции, стать наставниками или, получив соответствующий опыт, поменять направление деятельности. Например, Дмитрий Патрикеев пришел в механосборочный цех учеником оператора станков с ПУ, затем работал стропальщиком – теперь он мастер на механообрабатывающем участке.

«Наши сотрудники могут освоить и смежные профессии, – уточняет начальник цеха. – Все основные производственные рабочие МСЦ имеют несколько специальностей. Даже токари – одни из самых дефицитных специалистов – получают в дополнение к основной специальности профессии фрезеровщика, шлифовщика, сверловщика и т.д., становясь универсалами».

Да и сам начальник цеха – пример успешного карьерного пути на ТКЗ. На «Красном котельщике» трудились его родители, и после окончания ТРТУ, в 1994 году, Александр Бейдин пришел сюда наладчиком оборудования. Сначала работал в электротехнической лаборатории, механическом цехе № 1, позже перешел в трубоблочный цех № 1, где стал инженером по сварке, мастером, заместителем начальника цеха.

«Позднее я получил предложение возглавить механосборочный цех, – вспоминает Александр Бейдин. – Это мой родной коллектив, который я очень уважаю. На своих коллег я всегда могу положиться в любом даже самом сложном, ответственном деле. Они заряжают энергией, драйвом, позитивом. Делятся конструктивной обратной связью, основанной на их опыте, личных наблюдениях. Такая вовлеченность коллег – фундамент положительных изменений в нашем подразделении».

«Двигаться вперед и каждый день становиться лучше» – эта ценность «Красного котельщика» – одна из приоритетных для сплоченного коллектива механосборочного цеха. И касается это не только работы. Сотрудники подразделения всегда стремятся быть в числе первых. Коллектив принимает активное участие в корпоративном проекте «Больше, чем работа». Конкурсы и соревнования, как спортивные, так и производственные, различные акции, слеты мастеров, не обходятся без сотрудников этого подразделения, стремящихся к новым достижениям.

ВАКАНСИИ ЗАВОДА

ученик электросварщика

ученик котельщика

электросварщик ручной сварки

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

котельщик

токарь

токарь-расточник

вальцовщик

стропальщик

дефектоскопист

слесарь-ремонтник

кузнец на молотах и прессах

машинист крана

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