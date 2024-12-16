Начальник цеха теплообменного оборудования «Красного котельщика» Максим Лозовой: «Мы гордимся тем, что делаем!»

На протяжении 2024 года мы постоянно знакомили наших читателей с цехами Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ). Путешествие по производству завершаем рассказом о цехе теплообменного оборудования (ЦТО). Он ведет свою историю с 1961 года. Сейчас здесь трудятся более 120 человек. Одно из ключевых направлений работы – изготовление продукции для атомных электростанций.

С 2023 года ЦТО возглавляет Максим Лозовой – на данный момент самый молодой из руководителей-производственников ТКЗ. При этом его общий стаж работы на предприятии составляет 18 лет. Максим Анатольевич прошел путь от котельщика, мастера участка, заместителя начальника цеха по проектам АЭС до нынешней должности. Своим примером доказывает – на «Красном котельщике» все двери открыты, когда человек целеустремлен, имеет здоровые профессиональные амбиции.

«Мы работаем в основном на атомное направление – ответственность у каждого сотрудника ЦТО колоссальная, но осознание важности того, что делаешь, наоборот, помогает в работе. Цех выпускает уникальное оборудование, востребованное и в России, и за рубежом. Наш коллектив гордится тем, что участвует в развитии энергетической отрасли, дарит людям свет и тепло», – подчеркивает Максим Лозовой.

Здание ЦТО (тогда известного как цех блочной сборки котлов) было построено в 1961 году. Большое, светлое, просторное. Возведено по последнему слову техники. Изначально здесь выпускали элементы котлов. К концу 70-х годов прошлого века основной продукцией цеха стали подогреватели высокого давления (ПВД).

«Красный котельщик» был первым заводом в СССР, где начали изготавливать такие подогреватели, а наш цех – единственным, где их собирали. Подогревателями производства ТКЗ оснащались все электростанции страны, Восточной Европы, многие – на Ближнем Востоке, в Китае, Индии, Пакистане, Вьетнаме. В 80-х годах в цехе начали делать ПВД и для атомных станций», – делится историей начальник ЦТО.

Нынешний коллектив в своей работе во многом опирается на опыт передовиков-орденоносцев. Так, наряду с другими высокими наградами орденом Трудового Красного Знамени награждены сотрудники ЦТО разных лет: Борис Палиенко, Павел Сидельников, Григорий Дзюба, Николай Чикалов. Клавдия Склярова удостоена ордена «Знак Почета». Александр Савин – ордена Трудовой Славы III степени.

Сегодня площадь цеха составляет порядка 18 тыс. кв. м, действуют три производственных участка: заготовительный и два сборочно-сварочных. Общая численность сотрудников – более 120 человек. Представлены основные рабочие профессии: токари, операторы станков с ПУ, электросварщики, котельщики и другие.

«Наш цех изготавливает продукцию как для атомных электростанций, а так и для ТЭЦ и ГРЭС. Является одним из ключевых на предприятии. Мы, как и прежде, выпускаем подогреватели. Изготавливаем блоки котлов-утилизаторов, сепараторы, конденсаторы, настенные калориферы и т.д. Производим запчасти для уже действующего на станциях оборудования, участвуем в строительстве новых станций, работаем и по межцеховой кооперации с ребятами из смежных цехов», – рассказывает Максим Лозовой.

Номенклатура ЦТО активно расширяется. Из новых видов продукции цех освоил производство сепараторов-пароперегревателей. Есть успехи и в изготовлении плакированных трубных досок. Эти элементы изготавливаются на новом сверлильном обрабатывающем центре, который приобретен ТКЗ в рамках инвестиционной программы.

В целом станочный парк цеха достаточно широк. Это различные токарные, сверлильные, горизонтально-расточные станки и обрабатывающие центры, станки с ЧПУ. В подразделении идет активная модернизация, отслужившие свой срок станки меняются на новые, преимущественно с программным управлением. Так, за последнее время установлены два вертикально-сверлильных станка с ЧПУ, которые позволяют выполнять обработку деталей быстро и более качественно.

«Линейка продукции меняется, появляются новые заказы, проекты, поэтому нам, как и остальным производственным подразделениям ТКЗ, требуются рабочие кадры. Среди самых востребованных профессий – заточники, токари, операторы станков с ПУ. Но в целом есть вакансии и для других специалистов», – продолжает начальник цеха.

На высоком уровне в ЦТО построена работа с учениками и начинающими сотрудниками. Азам обучают опытные наставники – Александр Сидоренко, Николай Ивакин, Алексей Писарьян, Сергей Табаков. Новички попадают в хорошие руки. Внимательные, терпеливые, рассудительные и в то же время требовательные педагоги не только раскрывают секреты той или иной специальности, но и прививают любовь к профессии, уважение к коллегам и родному заводу. На своем примере демонстрируют, насколько ценно то, что делает большой, сплоченный коллектив цеха.

У сотрудников подразделения есть все возможности для карьерного роста, развития в профессии. Многие из рабочих, как и начальник цеха Максим Лозовой, стали впоследствии руководителями разного уровня. Например, Константин Демьянов. Он пришел в ЦТО учеником котельщика, позднее работал мастером, теперь является начальником на своем родном сборочно-сварочном участке № 2.

«В нынешних реалиях иметь узкую специализацию зачастую недостаточно. Почти все наши производственные рабочие имеют либо одну, либо несколько смежных профессий. Универсальность, тот самый «широкий профиль», всячески приветствуется. Даже самые дефицитные специалисты получают вторые профессии, допуски на дистанционное управление электромостовыми кранами, учатся по другим направлениям. Плюс в том, что на ТКЗ это можно делать без отрыва от производства, совмещая основную работу и обучение», – объясняет Максим Лозовой.

Безопасность – одна из ключевых ценностей «Красного котельщика», которой четко следуют в цехе. Здесь следят за безопасным выполнением работ, обеспечивают и саму безопасность – от выделения сотрудникам современных средств индивидуальной защиты до строгой логистики передвижения по территории подразделения. А для комфортной работы установлена современная общеобменная приточно-вытяжная вентиляция, выполнен капитальный ремонт душевых, комнат приема пищи, «красного уголка», где собирается коллектив.

«Мы стремимся, чтобы ЦТО стал для наших сотрудников вторым домом. А дома должно быть тепло, уютно, безопасно и комфортно, как в плане работы, так и психологического климата», – резюмирует руководитель.

В цехе уверены, лучшее средство для сплочения коллектива, его командообразования – это корпоративные мероприятия. Коллектив – постоянный участник различных конкурсов, соревнований, акций, интеллектуальных встреч, которые проводятся в рамках проекта ТКЗ «Больше, чем работа». Есть у сотрудников цеха победы: как личные, так и профессиональные. Но главное достижение – это общее стремление двигаться вперед, добиваясь неизменного успеха и занимаясь любимым делом.

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