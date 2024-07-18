Начальник цеха металлоконструкций «Красного котельщика» Игорь Чечельшило: «Равнодушных людей у нас нет…»

Осенью 2024 года цех металлоконструкций Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) отметит 50-летие со дня основания. Это крупное производственное подразделение, в котором работает свыше 220 человек. Сплоченный, нацеленный на результат коллектив профессионалов, о котором с гордостью рассказывает его руководитель Игорь Чечельшило.

Игорь Владимирович руководит цехом металлоконструкций (ЦМК) с 2022 года. Это один из самых опытных сотрудников предприятия, производственник с 26-летним стажем. На ТКЗ он начал работать котельщиком, прошёл путь от бригадира сборочного участка до начальника цеха. С Таганрогским котлостроительным заводом его связывает еще и спорт. Начиная с 1993 года, Игорь Чечельшило играл за баскетбольный клуб «Красный котельщик», и сегодня является мастером спорта России.

ЦМК свою историю начал в сентябре 1974 года. Известен под разными названиями, например, долгие годы был котельным цехом № 5. Его основной продукцией были регенеративные воздухоподогреватели и горелки. Затем цех освоил производство трубчатых воздухоподогревателей, тяг и подвесок. Выпускались здесь и изделия для сельского хозяйства. В январе 2017 года было принято решение об объединении двух цехов (котельных №№ 5 и 2), которые впоследствии вошли в цех металлоконструкций.

«На данный момент общая площадь нашего цеха – свыше 52 тысяч кв. метров. Линейка изготавливаемой продукции существенно увеличена. Мы выпускаем металлоконструкции для котлов большой мощности, щиты котлов-утилизаторов, хребтовые балки, газоходы, площадки, лестницы и многое другое, – рассказывает Игорь Чечельшило. – В чистом виде ЦМК трудно отнести к заготовительному или сборочному производству, наш цех – универсален, поэтому представлен практически всеми производственными профессиями, которые есть на «Красном котельщике».

Востребованная в энергетической отрасли продукция изготавливается в ЦМК на современном оборудовании. В цехе установлены различные по функционалу станки, термические установки, газорезательные машины. Есть здесь и лучевой плаз для сборки-сварки регенеративных воздухоподогревателей диаметром 20 метров, у которого есть специальные лучи с пазами для фиксации деталей при сборочных работах.

Идет поэтапная модернизация, что позволяет изготавливать продукцию не только в рамках основной линейки цеха, но и новой для коллектива номенклатуры – оборудования для АЭС. В ЦМК производят водяные камеры, конденсатосборники, блоки соединительных патрубков, трубопроводы, а также детали по межцеховой кооперации для коллег из смежных цехов.

В этом году обновление станочного парка продолжится. Будут запущены в производство гильотинные ножницы (для резки листового металла), комбинированные ножницы (для резки профильного металла), токарно-винторезный станок. Не так давно введен в эксплуатацию вращатель-позиционер. Это устройство стало неотъемлемой частью сварочного комплекса, способного выполнять кольцевые сварные соединения секторных отводов трубопроводов для АЭС. В следующем году планируется установка портально-фрезерного центра с ЧПУ, который функционально сможет заменить устаревшие фрезерные станки для обработки крупногабаритных изделий.

Но главное богатство ЦМК, как и других подразделений ТКЗ, это, конечно же, люди. В настоящий момент в цехе металлоконструкций трудится более 220 человек.

«Красный котельщик» славен трудовыми династиями, есть они и у нас, – отмечает начальник цеха. – Общий трудовой стаж некоторых превышает 100 лет. Это, например, семья машиниста крана Елены Пристинской (стаж на «Красном котельщике» – 150 лет), специалиста производственно-диспетчерского отдела Елены Семеновой (стаж семьи – 156 лет), бывшего мастера, а сейчас члена Совета ветеранов завода Тамары Усатовой (рабочий стаж династии – 174 года).

Гордятся в ЦМК «старожилами». Так, фрезеровщик Сергей Сокирко трудится в цехе 48 лет, инженер-технолог производственно-диспетчерского отдела Светлана Железняк – 46 лет. Безусловно, перед коллективом цеха стоят ответственные производственные задачи, справиться с которыми помогают опытные руководители: начальник планово-диспетчерского отдела Юрий Манченко, работающий на ТКЗ уже 43 года; начальник заготовительного участка Наталья Тарасенко (стаж на ТКЗ – 30 лет); начальник участка металлоконструкций Рустам Воеводин (стаж – 33 года). Эти люди по-настоящему верны выбранной профессии, цеху и заводу и стали отличным примером для молодежи.

Более 50 человек, работающих в цехе металлоконструкций, награждены отраслевыми, областными и городскими грамотами и благодарственными письмами за безупречный труд и активную жизненную позицию. Особая гордость ЦМК – ветераны, чей вклад в производство отмечен государственными наградами. В их числе, Николай Петренко – Герой Социалистического Труда, Елена Ломаченко, Владимир Сущий – кавалеры Ордена Ленина.

Особое внимание в цехе металлоконструкций уделяется комфорту и безопасности сотрудников. Работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, новым технологическим инструментом. Оперативно решаются бытовые вопросы – на территории есть удобные душевые и гардеробные, комнаты приема пищи с климатическими установками, электробытовыми приборами, холодной и горячей водой.

Активно ЦМК участвует в корпоративной жизни «Красного котельщика». В 2024 году сотрудники цеха присоединились к масштабному проекту «Больше, чем работа», стартовавшему нынешней весной. Напомним, проект разработан с учетом потребностей коллектива ТКЗ и включает порядка 30 разнообразных мероприятий – интеллектуальных игр, спортивных состязаний, праздничных концертов, семейных встреч. Благодаря активной позиции и ответственному отношению к работе цех неоднократно становился лучшим производственным подразделением по итогам года в разных номинациях.

«Меня, как руководителя, радует большая вовлеченность сотрудников ЦМК во все, что происходит на заводе. Равнодушных людей у нас нет», – заверяет Игорь Чечельшило.

Хорошо в ЦМК развита система наставничества. За каждым новичком закрепляется опытный специалист, который введёт в курс дела, научит, подскажет. В числе лучших наставников начальник цеха назвал электросварщика Сергея Пономаренко, газорезчика Николая Батраченко, котельщика Андрея Рыбальченко.

Работа в ЦМК может стать отличным стартом в карьере. Например, студенты ссузов на базе этого цеха, как и других производственных подразделений ТКЗ, проходят оплачиваемую практику. По ее окончании проводятся квалификационные соревнования. Неоднократно ребята, отточившие навыки профессии в ЦМК, становились на них лучшими.

Есть возможности для профессионального развития и для опытных сотрудников. Практически каждый рабочий цеха имеет по 2-3 смежных специальности. Не ограничен и карьерный рост, например, электросварщик Александр Выхрист прошёл стажировку в качестве мастера и уже работает на руководящей должности.

«За что я ценю свой коллектив? Прежде всего, за профессионализм и самоотдачу. А еще за то, что в ответственные моменты мы можем легко перестроиться, сплотиться вокруг одной цели и успешно выполнить любые производственные задачи, для того, чтобы наши заказчики были уверены – на ТКЗ точно можно положиться!» – подчеркивает Игорь Чечельшило.

ВАКАНСИИ ЗАВОДА

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токарь

вальцовщик

стропальщик

дефектоскопист

слесарь-ремонтник

ученик электросварщика

ученик котельщика

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