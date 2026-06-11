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Наблюдательный совет определил новые направления деятельности фонда «Защитники Отечества»

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На заседании, которое прошло в Москве, подвели итоги работы за три года и определили дальнейшие векторы.

Новости Ростовской области

Как подчеркнул первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, Госфонд сформировал эффективную комплексную систему социального сопровождения, которую отмечают сами подопечные.

«Социальные координаторы фонда круглосуточно находятся рядом с ветеранами и их семьями, помогают решать самые разные вопросы, сопровождают на каждом этапе. За три года расширились направления деятельности фонда, появились новые меры поддержки, а сама система помощи стала более комплексной и адресной. Поэтому главной оценкой работы фонда для нас является оценка самих ветеранов, их удовлетворенность той помощью, которую они получают. По данным социологии, уровень доверия фонду уже превысил 90%», – отметил Сергей Кириенко.

Наиболее востребованными видами помощи являются меры соцподдержки, денежные выплаты, юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий. Ветераны получают медицинскую помощь и проходят диспансеризацию. За три года более 6500 ветеранов с инвалидностью обеспечены техническими средствами реабилитации. Для комфортного проживания адаптировано более 3200 квартир и жилых домов. Все большее значение приобретают вопросы обучения, переобучения и трудоустройства ветеранов СВО. Соцкоординаторы подбирают вакансии с учетом индивидуальных потребностей, профессионального опыта и имеющихся ограничений. Также благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» уже более 17000 ветеранов СВО систематически занимаются различными видами спорта.

При этом полномочия фонда постоянно расширяются. С марта прошлого года фонд «Защитники Отечества» сопровождает членов семей пропавших без вести участников СВО.

«Расширение полномочий фонда – это ответ государства на реальные запросы людей, которые прошли через тяжелые испытания, защищая интересы страны. Мы постоянно находимся в прямом контакте с ветеранами, родственниками погибших и пропавших без вести бойцов, видим, где требуется дополнительная поддержка, и предлагаем новые решения», – подчеркнула статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда Анна Цивилева.

Также глава государства поддержал инициативу о включении в контур работы фонда действующих военнослужащих с инвалидностью и участников отражения агрессии на приграничных территориях, получивших инвалидность. Кроме того, фонд приступил к выдаче удостоверений ветеранов боевых действий военнослужащим штурмовых подразделений «Шторм Z». Решение о выдаче удостоверений принимает комиссия Минобороны. При этом именно донскому филиалу доверена важная миссия: вся страна передает документы в Ростовскую область, здесь их обрабатывают, формируют реестры и отправляют федеральным ответственным. Чтобы сдать нужные бумаги, бойцам не нужно никуда ехать. Достаточно прийти в филиал фонда по месту жительства, сдать документы, а дальше сотрудники сами отправят их в Ростов.

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда

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