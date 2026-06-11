Наблюдательный совет определил новые направления деятельности фонда «Защитники Отечества»

На заседании, которое прошло в Москве, подвели итоги работы за три года и определили дальнейшие векторы.

Как подчеркнул первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, Госфонд сформировал эффективную комплексную систему социального сопровождения, которую отмечают сами подопечные.

«Социальные координаторы фонда круглосуточно находятся рядом с ветеранами и их семьями, помогают решать самые разные вопросы, сопровождают на каждом этапе. За три года расширились направления деятельности фонда, появились новые меры поддержки, а сама система помощи стала более комплексной и адресной. Поэтому главной оценкой работы фонда для нас является оценка самих ветеранов, их удовлетворенность той помощью, которую они получают. По данным социологии, уровень доверия фонду уже превысил 90%», – отметил Сергей Кириенко.

Наиболее востребованными видами помощи являются меры соцподдержки, денежные выплаты, юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий. Ветераны получают медицинскую помощь и проходят диспансеризацию. За три года более 6500 ветеранов с инвалидностью обеспечены техническими средствами реабилитации. Для комфортного проживания адаптировано более 3200 квартир и жилых домов. Все большее значение приобретают вопросы обучения, переобучения и трудоустройства ветеранов СВО. Соцкоординаторы подбирают вакансии с учетом индивидуальных потребностей, профессионального опыта и имеющихся ограничений. Также благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» уже более 17000 ветеранов СВО систематически занимаются различными видами спорта.

При этом полномочия фонда постоянно расширяются. С марта прошлого года фонд «Защитники Отечества» сопровождает членов семей пропавших без вести участников СВО.

«Расширение полномочий фонда – это ответ государства на реальные запросы людей, которые прошли через тяжелые испытания, защищая интересы страны. Мы постоянно находимся в прямом контакте с ветеранами, родственниками погибших и пропавших без вести бойцов, видим, где требуется дополнительная поддержка, и предлагаем новые решения», – подчеркнула статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда Анна Цивилева.

Также глава государства поддержал инициативу о включении в контур работы фонда действующих военнослужащих с инвалидностью и участников отражения агрессии на приграничных территориях, получивших инвалидность. Кроме того, фонд приступил к выдаче удостоверений ветеранов боевых действий военнослужащим штурмовых подразделений «Шторм Z». Решение о выдаче удостоверений принимает комиссия Минобороны. При этом именно донскому филиалу доверена важная миссия: вся страна передает документы в Ростовскую область, здесь их обрабатывают, формируют реестры и отправляют федеральным ответственным. Чтобы сдать нужные бумаги, бойцам не нужно никуда ехать. Достаточно прийти в филиал фонда по месту жительства, сдать документы, а дальше сотрудники сами отправят их в Ростов.

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»