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На ж\д переездах в Ростовской области начнутся «внезапные» рейды

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СКЖД объявила месячник «Внимание, переезд!»

Новости Ростовской области

На железнодорожных переездах Северо-Кавказской магистрали будут проводиться внезапные рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Контролировать то, как водители пересекают ж/д пути в городах и населенных пунктах ЮФО будут работники СКЖД совместно с представителями ГИБДД и транспортной прокуратуры.

В рамках месячника также пройдет цикл лекций и бесед «о персональной ответственности водителей и неотвратимости наказания за игнорирование правил дорожного движения» — лекции и беседы на эту тему с работниками автопредприятий, а также в автошколах, проведут железнодорожники.

С начала 2024 года на железнодорожной инфраструктуре СКЖД произошло 6 ДТП, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести и 4 погибли. Особенно резонансные происшествия произошли 11 февраля в Ставропольском крае (погибли трое детей) и 13 февраля в Ростовской области (погибла водитель автомобиля), сообщает минтранс по региону.

Фото: минтранс по РО

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Таганрогская правда
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