На это, во всяком случае, рассчитывают участники научно-практической конференции «Жизнь и судьба генерала П.К. Ренненкампфа. К 110-летию начала Первой мировой войны», которая 19 апреля прошла в двусветном зале Дворца Алфераки.

Предложение о размещении на двух таганрогских зданиях, в которых проживали прославленные русские военачальники генералы Ренненкампф и Деникин, мемориальных досок, отражено в резолюции, принятой по итогам научно-практической конференции.

Организаторами научного форума выступили Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музея-заповедник и Межрегиональное общественное движение в поддержку возрождения и сохранения исторических традиций «Наследие Империи».

Инициатором проведения конференции и её модератором стала генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога», депутат городской Думы, руководитель Таганрогского отделения Межрегионального общественного движения в поддержку возрождения и сохранения исторических традиций «Наследие Империи» Елена Сирота.

Первой собравшихся приветствовала гостеприимная хозяйка красивейшего в Таганроге дворца заведующая Историко-краеведческим музеем Галина Крупницкая. А первым докладчиком стал приехавший из Москвы профессор МГУТУ им. К.Г. Разумовского Петр Мультатули, открывший малоизвестные страницы истории, рассказавший об усилиях России по недопущению войны вовремя Сараевского кризиса 1914 года.

Вице-президент Скобелевского комитета, издатель книги «Генерал Реннекампф» Александр Алекаев предложил разместить мемориальную доску на стене дома, в котором одно время проживал генерал Ренненкампф, оболганный еще при жизни, расстрелянный в Таганроге большевиками. Оказывается, такая памятная доска работы ростовского скульптора Дмитрия Лындина уже даже существует.

Павел Карлович фон Ренненкампф появился на свет 17 (по новому стилю – 29) апреля 1854 года. К 170-летию со дня его рождения на могиле этого православного человека, русского генерала, который не нарушил присягу, за что поплатился жизнью, на Старом кладбище Таганрога установлен памятник – большой каменный крест.

Таганрогские и приезжие историки в своих докладах поведали не только об этом замечательном человеке, военачальнике и патриоте России и о его драматичной судьбе, но и о той непростой эпохе, на которую пришлись последние годы его жизни, и о других выдающихся людях, которые в те годы проживали в нашем городе. Известно, что в Таганроге свою ставку в 1919 году разместил командующий Добровольческой армией генерал Антон Деникин. Оказывается, Павел Ренненкампф был его учителем и командиром.

После подведения итогов конференции состоялся концерт муниципального камерного оркестра под управлением почетного гражданина Таганрога Александра Гуревича.

Антон Словаков, фото автора