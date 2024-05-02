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На Западном подъезде к Ростову изменится схема движения

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В Ростовской области с 13 мая на западном подъезде в Ростову изменится схема движения транспорта, сообщает ФКУ Упрдор Москва – Волгоград.

Новости Ростовской области

С 13 мая по 30 июня будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования местного значения от ул. Портовой до строения с адресным ориентиром ул. Всесоюзная, 20, — пишет источник.

Поэтому схема движения на въезде в Ростов по федеральной автомобильной дороге А-135 (Западный подъезд) изменена. На нулевом километре в районе поста ДПС сотрудники ГИБДД перенаправляют транспорт по объездному маршруту через Южный подъезд (проспект Сиверса).

Дорожники также рекомендуют пользоваться этим маршрутом для въезда в Ростов.

Фото mv.rosavtodor.gov.ru

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движение новости Ростовская область транспорт
Таганрогская правда
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