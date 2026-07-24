На выплаты за добровольную сдачу оружия в Ростовской области выделили 675 тысяч рублей

В Ростовской области утвердили размеры выплат за добровольную сдачу оружия. Соответствующее постановление приняли на заседании регионального правительства 16 марта 2026 года.

Документ устанавливает порядок добровольной сдачи предметов вооружения, суммы денежного вознаграждения, правила его получения и перечень необходимых документов. Постановление принимается ежегодно.

Граждане, сдающие автомат или пулемет, получают вознаграждение в размере 16 тысяч рублей, за пистолет или револьвер — 10 тысяч рублей, за винтовку или карабин — 8 тысяч рублей. Прием оружия и боеприпасов, а также оформление подтверждающих документов осуществляются территориальными подразделениями главного управления МВД России по Ростовской области и местного управления Росгвардии.

Сдача оружия на добровольной основе освобождает человека от уголовной ответственности, за исключением случаев, когда в его действиях присутствуют другие составы преступлений. Выплаты производятся в рамках региональной государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». На реализацию этой программы в областном бюджете выделено 675 тысяч рублей.

По вопросам добровольной сдачи оружия и боеприпасов можно обращаться в Управление МВД России по городу Таганрогу по адресу: улица Александровская, 45, телефоны: 8 (8634) 632-366, 632-321, 632-202.

Фото: 61.rosguard.gov.ru из архива