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На улицы Таганрога вышли праздничные трамваи

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Сегодня, 7 мая, на улицы Таганрога в честь Дня Победы вышли праздничные трамваи.

Новости Таганрога

Как сообщает в своем телеграм-канале проект «Таганрогский трамвай», четыре красных вагона оформлены к 79-ой годовщине Победы. А 8 и 9 мая все водители трамваев оденутся в парадную форму с георгиевскими ленточками на груди. Кроме того, в салонах на мультимедийном табло будут размещены поздравительные открытки.

Кстати, в предыдущие годы вагоны также украшали к празднику, чтобы почтить память наших доблестных предков.

Фото и видео проекта «Таганрогский трамвай»

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День Победы новости Таганрог трамваи
Таганрогская правда
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