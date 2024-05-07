На улицы Таганрога вышли праздничные трамваи

Сегодня, 7 мая, на улицы Таганрога в честь Дня Победы вышли праздничные трамваи.

Как сообщает в своем телеграм-канале проект «Таганрогский трамвай», четыре красных вагона оформлены к 79-ой годовщине Победы. А 8 и 9 мая все водители трамваев оденутся в парадную форму с георгиевскими ленточками на груди. Кроме того, в салонах на мультимедийном табло будут размещены поздравительные открытки.

Кстати, в предыдущие годы вагоны также украшали к празднику, чтобы почтить память наших доблестных предков.

Фото и видео проекта «Таганрогский трамвай»