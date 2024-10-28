На улице Морозова в Таганроге обрезали сухие деревья

При содействии депутата городской Думы Таганрога по 18-му округу Алексея Лукашова проведены кронирование и обрезка сухих ветвей деревьев в районе домов по улице Морозова, 5 и 5/1.

«Значительная часть наказов избирателей касается удаления аварийных деревьев, обрезки сухостоя и благоустройства территории округа в целом, – отмечает Алексей Лукашов. – Стараемся действовать системно: в диалоге с жителями округа уточняем точки приложения усилий, так же вместе следим за ходом и качеством выполняемых работ».

Работы проводятся при поддержке депутата Законодательного Собрания Ростовской области, управляющего директора АО «ТАГМЕТ» Сергея Билана с привлечением заводских бригад. Это касается не только 18-го, но и других округов, в которых депутатами городской Думы являются представители металлургического завода. Такой подход является действенным примером участия в решении городских проблем.

Источник: городская Дума Таганрога