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На улицах Таганрога спилили 11 засохших деревьев

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На улицах Таганрога сотрудники коммунальных служб продолжают весеннюю обрезку и спил аварийно-опасных деревьев и кустарников.

#ЖКХ

Как сообщили в МКУ «Благоустройство», на минувшей неделе были удалены засохшие деревья на улицах Чехова, Нижней Линии, Котлостроительной, Социалистической, Циолковского, Крайней, Жуковского, Бабушкина, в переулках А. Глушко и Красногвардейском.

Кроме того, выполнена обрезка сухих веток на улице 1-я Линия (от ул. Бакинской до пер. 1-го Нового), в 10-м переулке и других районах города.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)

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ЖКХ новости спил деревьев Таганрог
Таганрогская правда
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