На улицах Таганрога проводят обрезку деревьев

В Таганроге сотрудники коммунальных служб приводят в порядок деревья на улицах города. Об этом сообщает МКУ «Благоустройство».

Рабочие занимаются санитарной обрезкой и спилом аварийно-опасных, сухостойных, поврежденных деревьев и кустарников. А затем вывозят порубочные остатки.

Так, за минувшую неделю были удалены несколько засохших деревьев в переулках Смирновском, 3-м Артиллерийском и на улице Ленина.

Проведены работы по обрезке и кронированию в переулке 5-м Артиллерийском,7, на улицах Бабушкина, 1-й Линии (от ул. Бакинской до пер.1-го Нового), Калинина,119, Дружбы,7 и Степной,15 А.

Фото МКУ «Благоустройство»