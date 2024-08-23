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На улицах Таганрога прошла акция «Как пройти в библиотеку?»

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22 августа на улицах Таганрога прошла акция «Как пройти в библиотеку?». Оказалось, что горожане хорошо знают ответ на этот вопрос.

Культура

Сотрудники отдела регистрации и учета Чеховской библиотеки провели своеобразный опрос. Они спрашивали у  таганрожцев: «Как пройти в библиотеку?», «Когда вы последний раз посещали библиотеку?», «Какие услуги предлагает библиотека?». Мероприятие проводилось с целью рекламы информационных возможностей современной библиотеки.

Правильно ответившие на все вопросы могли достать из банки шуточные пожелания, с напоминанием приходить в библиотеку чаще. А тем, кто затруднялся с ответом, раздали визитки с адресами сайтов и режимом работы библиотек города, а также рассказали о современных информационных услугах и ресурсах.

«Проведенная акция показала, что многие жители нашего города не только знают, где находится библиотека и как можно стать ее читателем, но и активно посещают библиотечные мероприятия», — сделали вывод сотрудники Чеховской библиотеки.

И выразили надежду, что теперь посетителей у них станет еще больше.

Ранее мы сообщали, что о событийном туризме расскажут на сайте «Библиотеки Таганрога».

Фото ВК библиотека имени А.П. Чехова

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Таганрогская правда
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