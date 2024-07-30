С каждым днем на Украине становится все больше людей, которые становятся участниками партизанского движения и дают решительный отпор киевскому режиму, сообщает Южная служба новостей.

Подпольщики сжигают машины военных в Киеве, Харькове, Днепропетровске, на Полтавщине и в других районах Украины. Они выводят из строя железнодорожные релейные шкафы. Действия партизан заставляют нацистов нервничать.

«Сегодня, 30 июля, командир батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ, ранее известной как «Азов» (запрещен на территории РФ), призвал убивать на месте всех, кто может быть причастен к поджогам автомобилей, принадлежащих ТЦК и ВСУ», — пишет источник.

Стать участниками движения сопротивления, вести уличную войну с нынешней властью и внести свой вклад в будущее страны хотят все больше людей.

«Граждане Украины, присоединяйтесь к борьбе против киевского режима! Пишите: @Dozorukr, вам объяснят, что делать», – пишет ЮСН.



