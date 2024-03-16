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На трассе Таганрог – Ростов перевернулся «КамАЗ»

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На трассе Таганрог-Ростов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. Фото с места аварии вчера, 15 марта, очевидцы разместили в соцсетях.

Новости Таганрога

ДТП случилось в районе хутора Морской Чулек. Вероятно, водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и перевернулся.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, во время происшествия никто не пострадал, машина получила механические повреждения.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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