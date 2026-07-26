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На трассе Ростов ‑ Ставрополь произошла авария из‑за выезда на встречку, пострадали водитель и пассажир

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25 июля на трассе в Ростовской области водитель и пассажир пострадали в аварии с участием двух автомобилей, один из которых выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 11.20 на 23 км автодороги Ростов — Ставрополь в Кагальницком районе. В населенном пункте 57-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21041» выехал на полосу встречного движения в месте, где такой маневр запрещен. После этого он столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Toyota Avensis, которым управлял 62-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили водитель и 83-летний пассажир «ВАЗ 2104». Их доставили в больницу. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области ДТП на трассе стало причиной массовой аварии, в которой пострадала женщина.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда

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