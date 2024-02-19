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На трассе М-4 «Дон» за три дня устранили почти 12,5 тыс. кв. метров ямочности

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Темпы ремонта снизились, но все ямы должны быть устранены к 4 марта.

Новости Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области за три дня, с 16 по 18 февраля, дорожники устранили ямочность площадью 12 403 кв. метра.

Об этом сообщили в правительстве региона. С ходом ремонтных работ ознакомился заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.

В рамках подготовки к дальнейшему ремонту на трассе сфрезеровано 1840 кв. метров покрытия, а также выполнены работы по укреплению основания ресайклером – 3622 кв. метра.

Сообщается, что Владимир Окунев отметил «снижение темпа устранения дефектов дорожного покрытия». Подрядчики объяснили это непогодой.

Согласно разработанной дорожной карте подрядные организации должны устранить всю образовавшуюся в осенне-зимний период ямочность в срок до 4 марта, говорится в сообщении.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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