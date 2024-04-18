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На трассе М-4 «Дон» насмерть разбился водитель грузовика

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Сегодня, 18 апреля, в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» во время столкновения двух грузовых автомобилей погиб один из водителей, сообщает региональная Госавтоинспекция. На месте происшествия работали спасатели.

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Авария случилась 9.30 утра на 925 км автодороги. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Isuzu» не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля «КамАЗ» и врезался в него. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Isuzu». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото ВК МКУ «Управление ГО и ЧС г. Каменск-Шахтинский»

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Таганрогская правда
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