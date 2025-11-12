На транспортный коллапс у таганрогского лицея №7 жалуются родители школьников

Родители учеников лицея №7 обратились в местное сетевое издание и рассказали о транспортном кризисе, который сложился на подъездах к школе.

Таганрожцы сообщают, что парковка лицея на улице Большой Бульварной перегружена автомобилями сотрудников находящегося поблизости промышленного предприятия. Из-за них родители не могут высадить детей возле учебного учреждения.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями по этому вопросу, рассказали о безопасных путях доставки детей в лицей.

«Для безопасного подхода школьников к лицею №7 было организованно прекращение сквозного движения по улице Ремесленной. Родители могут высадить ребенка непосредственно напротив входа в лицей. На данном участке ширина проезжей части позволяет произвести высадку ребенка без создания помех для общего дорожного движения», — говорится в комментарии.

Также предлагается использовать альтернативный подъезд со стороны улицы Большой Бульварной. Необходимо заехать до установленных полусфер, высадить ребёнка в безопасной зоне и выехать в обратном направлении по той же улице либо воспользоваться внутриквартальным проездом для выезда.

Фото: «Блокнот Таганрог»