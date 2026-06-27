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На территорию музея «Самбекские высоты» под Таганрогом упал БПЛА, медики оказывают помощь пострадавшим

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Днем 27 июня в результате воздушной атаки вражеский беспилотник упал на территорию музея «Самбекские высоты», есть пострадавшие, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Новости Таганрога

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Медики оказывают помощь пострадавшим. Детонации и пожара на объекте не зафиксировано. Данные уточняются», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

Напомним, что нынешней ночью воздушную атаку отразили над Таганрогским заливом и территорией донского региона.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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