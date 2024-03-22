На территории Ростовской области работают более 50 зарядных станций для электромобилей

Ежегодно в регионе растет число машин этого экологичного вида транспорта.

Уже более 50 зарядных станций для электромобилей разного уровня мощности установлены на территории донского края. И в дальнейшем их число будет увеличиваться — в этом году запланировано строительство еще десяти «быстрых» ЭЗС. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Вместе с тем все больше жителей области выбирают для себя этот экологичный вид транспорта. Если в 2021 году в регионе было зарегистрировано 228 электромобилей, то в 2023 году их количество составило уже 861 единицу.

Для владельцев электромобилей действуют льготы – например, освобождение от транспортного налога. Также до конца года для электромобилей продлили право бесплатного проезда по платным федеральным трассам, подчеркнул замглавы региона.

Ростовская область вошла в перечень пилотных регионов по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В рамках проекта из федерального бюджета с 2022 года выделяются средства на субсидирование части затрат по закупке оборудования и технологическому присоединению к электросетям «быстрых» ЭЗС мощностью 150 кВт. В 2022 году в регионе введены в эксплуатацию четыре «быстрые» ЭЗС вдоль федеральной трассы М-4 «Дон», в 2023 году – 11 станций, в том числе десять – на территории Ростова-на-Дону и одна в Новочеркасске, говорится в сообщении пресс-службы правительства РО.

Фото: donland.ru