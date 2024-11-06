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На территории 25-го округа Таганрога отсыпали щебнем несколько дорог

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Депутат городской Думы по 25-му округу Сергей Ренжигло по запросу избирателей организовал отсыпку и выравнивание дорог на нескольких улицах и придомовых территориях округа.

Благоустройство

Работы проведены возле домов 2А/4, 2А/5 и 2А/6 по улице Маршала Жукова; на улице Бахтали в хуторе Шубин; на участке от 1-го Нового переулка до урочища «Воловое» (продолжение Нижней Линии); по периметру дома 2Б по улице Маршала Жукова.

«Качественная дорожно-транспортная инфраструктура играет ключевую роль в безопасности и комфорте передвижения. Именно поэтому продолжаем следить за состоянием дорог и предпринимать активные действия по их улучшению, – комментирует депутат. – Отсыпка щебнем – мера временная, но необходимая. Благодаря ей улицы и территории уже стали ровнее, безопаснее как для людей, так и для автотранспорта. Спасибо ТАГМЕТу за содействие в выполнении этих работ».

Источник: городская Дума Таганрога

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городская Дума депутаты дороги наказы избирателей
Таганрогская правда
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