На территории 25-го округа Таганрога отсыпали щебнем несколько дорог

Депутат городской Думы по 25-му округу Сергей Ренжигло по запросу избирателей организовал отсыпку и выравнивание дорог на нескольких улицах и придомовых территориях округа.

Работы проведены возле домов 2А/4, 2А/5 и 2А/6 по улице Маршала Жукова; на улице Бахтали в хуторе Шубин; на участке от 1-го Нового переулка до урочища «Воловое» (продолжение Нижней Линии); по периметру дома 2Б по улице Маршала Жукова.

«Качественная дорожно-транспортная инфраструктура играет ключевую роль в безопасности и комфорте передвижения. Именно поэтому продолжаем следить за состоянием дорог и предпринимать активные действия по их улучшению, – комментирует депутат. – Отсыпка щебнем – мера временная, но необходимая. Благодаря ей улицы и территории уже стали ровнее, безопаснее как для людей, так и для автотранспорта. Спасибо ТАГМЕТу за содействие в выполнении этих работ».

Источник: городская Дума Таганрога