На ТАГМЕТе спортивно отметили День рождения ТМК

Какое важное событие в жизни компании произошло 16 октября 2017 году? В каком количестве ТАГМЕТ выпустил юбилейную тонну труб на стане PQF в 2020 году? Какой первый цикл вебинаров был запущен в TMK2U в 2017 году? Как называется металлическая форма, в которую заливают расплавленный металл для получения слитков?

Эти и многие другие вопросы интеллектуальной мозгобойни словно семечки щелкали суровые таганрогские металлурги. Под брендом «СпортИграТМК» на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Сталь», что расположен в самом центре ТАГМЕТа, состоялся настоящий спортивный праздник. А повод был вполне весенний – ведь середина апреля для таганрогских металлургов совпадает с Днем образования Трубной Металлургической Компании. Создана ТМК была 23 года назад, а ТАГМЕТ в ее состав вошел чуть позже – в 2004.

С тех пор произошла масса событий: глобальная модернизация производства, строительство новых комплексов оборудования, социальные и инфраструктурные новшества, крайними из которых стали – строительство собственного стадиона ТАГМЕТ Арена и воркаута на Чеховской набережной. За счет инвестиций от ТМК за эти годы были реализованы многие важнейшие производственные и социальные проекты. Именно поэтому ежегодно в апреле различными экологическими или спортивными мероприятиями ТАГМЕТ отмечает День рождения ТМК.

В этом году выбран формат массовой интеллектуально-спортивной игры, участие в которой приняли 10 сборных команд по 8 представителей из разных подразделений металлургического завода. Поучаствовали также и будущие металлурги – команды техникума машиностроения и металлургии «Тагмет» и студентов профильных средних учебных заведений. Отличались участники только цветами футболок, остальное было общим: страсти, подстегиваемые спортивным азартом, кипели нешуточные, а финалом спортивного праздника стало перетягивание каната. В результате первые три места и самые большие денежные призы получили трубосварщики (ТСЦ), вторыми стали трубопрокатчики (ТПЦ), а третьими – электросталеплавильщики (ЭСПЦ). Увенчался спортивный спор… подарками. Все в обязательном порядке были «премированы» и получили по подарочной карте спортивной торговой сети.

Праздник прошел шумно, весело, ярко с призами, и талантами. Мы участвовали в восьми турах викторины, каждый из туров состоял из 8 вопросов разной степени сложности, а ответ был ограничен по времени. Соревновались в знаниях, а в промежутках с удовольствием переводили дух и следили за выступлениями черлидеров и вокальными номерами, – отметила получившая приз в номинации «Мегамозг» (лучший игрок команды) электромонтер электрического цеха Олеся Геринг.

О спорте, о людях

А вот какими впечатлениями о празднике поделился один из лучших баскетболистов Таганрога и ТАГМЕТа, председатель цехового комитета команды-победительницы Алексей Лукашов. Алексей на заводе вырос и как спортсмен, и как лидер своего коллектива. Отсюда шагнул и в политику.

Баскетболисты ТАГМЕТа только что вернулись с Урала, где состоялся корпоративный баскетбольный турнир в честь Дня рождения ТМК. Заняли почетное призовое второе место, уступив только хозяевам, – Северскому трубному заводу. Каждый раз отмечаю, что слова «Спорт» и «ТАГМЕТ» – синонимы. ТАГМЕТ славен спортивными традициями и является 12-кратным победителем муниципального этапа Спартакиады трудящихся Дона. Завод вкладывается в физическое развитие трудящихся, сегодня это смогли оценить и наши студенты. В этот спортзал в 300 квадратов со своими товарищами по работе я хожу постоянно. Ну что сказать – отличное место. Чисто, светло, красиво, — говорит он.

Здесь в январе 2022 состоялся полуфинал международного турнира по настольному теннису Ettu Cup – игра российской команды «ТМК-ТАГМЕТ» и французской сборной «Гран-Кевийи». И, конечно, регулярно проходят игры заводской спартакиады.

Помимо большого зала в спорткомплексе «Сталь» есть еще два «малых» зала – зал для настольного тенниса, где занимаются подрастающие звездочки малых теннисных ракеток, тренажерный зал для любителей гирь, беговых дорожек, армрестлинга. С весны и лета металлургов-футболистов всегда можно застать на побережье залива – на своем футбольном стадионе, где рядом площадка с тренажерами и свой бассейн, – так что спортивной стороне жизни металлургов можно только позавидовать, – считает Лукашов. – Так держать, ТАГМЕТ, с днем рождения ТМК!

Фото предоставлено АО «ТАГМЕТ»