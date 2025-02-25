На ТАГМЕТе отметили День защитника Отечества

Для работников предприятия прошло несколько мероприятий в рамках праздника.

В частности, заводчанам подарили более тысячи билетов для просмотра российской киноленты, повествующей о событиях Великой Отечественной войны. История трех друзей-музыкантов, разворачивающаяся в кинодраме «Война и музыка», глубоко тронула зрителей. Для того, чтобы сотрудники предприятия смогли собраться на просмотр семьями, предприятие полностью выкупило на сеансы посещений кинозал.

Вторым знаковым событием стал ежегодный турнир по троеборью среди командиров ТАГМЕТа. Начальники цехов, бюро и отделов собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сталь», расположенном на территории завода. Поучаствовал в состязаниях и управляющий директор Виктор Новиков. Соревновались металлурги в трех дисциплинах: штрафные броски, дартс и стрельба из пневматической винтовки.

«Спорт помогает увидеть сильные стороны руководителей. Я довольно часто сам выступал в составе сборных спортивных команд и могу судить о спортивной подготовке не только со стороны, но и как участник, поэтому с удовольствием посоревновался, – отметил управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков. – Уровень организации спортивного мероприятия отличный, а менеджмент ТАГМЕТа хорошо физически подготовлен».

Интересные спортивные мероприятия провела молодежь ТАГМЕТа, организовав между командами заводчан компьютерные игровые состязания в «Мире танков», бой «Лазертаг», а еще проверку силы хвата на электронном эспандере. На площадках ФОК «Сталь» также состоялись соревнования по гиревому спорту и в честь Дня защитника Отечества прошел дружеский футбольный турнир.

В эти дни для металлургов была организована поездка в исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Уже пять лет музей является центром притяжения для всех, кто хочет узнать о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Экскурс в прошлое совершили студенты техникума машиностроения и металлургии «ТАГМЕТ», молодежь предприятия и ветераны завода. Все экспонаты мемориала произвели сильное впечатление на гостей.

ТАГМЕТ свято хранит память о событиях Великой Отечественной войны. Не угасает вечный огонь памяти у мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны металлургам, где традиционно проходят чествования. ТАГМЕТ славен именами семерых заводчан – Героев Советского Союза, среди которых металлург и первый – моряк-черноморец Иван Голубец, а также тысячи металлургов-участников боев за Родину.

Фото предоставлено предприятием