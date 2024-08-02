На ТАГМЕТе наградили владельцев самых красивых палисадников

В Таганроге уже четвертый год подряд проходит конкурс на лучший палисадник. Это первый подобный конкурс в городе. Организовал его ТАГМЕТ.

Участники соревнования – металлурги, украсившие свою придомовую территорию цветочными и ландшафтными композициями.

«В конкурсе принимаем участие третий раз. Больше всего нравится, что в нем участвует вся семья! Это объединяет», — рассказывает призер номинации «Лучшая цветочная композиция», слесарь-ремонтник ТПЦ Игорь Фесенко.

Каждая конкурсная локация – уникальна. Заводчане сами разрабатывали проекты озеленения, закупали и высаживали цветы. Экспертами выступили специалисты завода. Управляющий директор лично осмотрел многие проекты.

«Мимо многих таких палисадников я каждый день езжу на работу. А потому могу лично оценить старания металлургов. Приятно, что люди с удовольствием переняли эту инициативу и стараются сделать наш город еще красивее», – говорит управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан.

В этом году в конкурсе приняли участие более 60 человек. Это почти в два раза больше, чем в первый конкурсный год. В номинации «Лучший ландшафтный дизайн» победу одержал инженер по пожарной безопасности Александр Жариков. Кладовщик механослужбы Алёна Новикова стала лучшей в номинации «Самый оригинальный палисадник». Приз зрительских симпатий достался инженеру по организации и нормированию труда Наталье Глазко. Все призеры получили денежное вознаграждение и сертификаты в специализированные магазины. Участники уже строят планы по улучшению своих участков и в следующем году планируют снова бороться за победу.

Мария Сотникова, фото предоставлено АО «ТАГМЕТ»