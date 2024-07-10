На ТАГМЕТе наградили победителей седьмого сезона «Точки опоры»

Таганрогский металлургический завод подвел итоги седьмого сезона профориентационного проекта «Точка опоры». Участие в нем приняли более двух тысяч учащихся из одиннадцати таганрогских школ и впервые – ребята из пяти школ Неклиновского района.

Жюри определяло победителей проекта по общей сумме баллов, полученных за прохождение этапов «Точки опоры» в течение года. Больше всего баллов набрала школа №23, второе место заняла школа №35, на третьем месте в проекте – лицей №7. В числе призеров седьмого сезона «Точки опоры» особо отмечены три школы Неклиновского района.

На денежные гранты от Благотворительного фонда «Синара» в 120, 100 и 80 тысяч рублей соответственно, которые получат школы-призеры, будут модернизированы профильные классы для учащихся. В предыдущие годы процесс оснащения кабинетов точных, естественных и прикладных наук в школах шел очень успешно. За средства гранта от инициатора проекта БФ «Синара» в Таганроге уже оборудовано 15 профильных классов, в частности, это кабинеты физики, химии, информатики и музыки.

Кстати, именно эти предметы пригодятся выпускникам школ для поступления на металлургические специальности.

ТАГМЕТ, конечно, и в этот раз поддержал все образовательные организации, которые приняли участие в проекте, но не смогли подняться на пьедестал почета. Для них предприятие подготовило гранты в размере 50 000 рублей. Поощрения получила 10 школ-участниц, а кураторы профориентационной работы в копилку личных достижений добавили еще и дипломы, и благодарственные письма от организаторов. Грамотами и подарочными сертификатами также награждены школьники-авторы лучших конкурсных работ седьмого сезона проекта «Точка опоры».

«В последние годы имидж металлургической отрасли изменился в лучшую сторону благодаря таким проектам как «Точка опоры». К нам на завод сегодня приходят трудоустраиваться более мотивированные молодые специалисты, которым в свое время мы дали четкое представление о работе металлурга и помогли определить, чем конкретно каждый из них хотел бы заниматься в будущем. И мы даем уже нынешним школьникам возможность личностного роста: ребята, которые принесли победу образовательному учреждению, осенью отправятся на финальное мероприятие – «Карьерный квест» в Сочи», – дал общую оценку проекту управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан.

Напомним, как же проходил седьмой сезон «Точки опоры» в Таганроге…

Этапы проекта в течение учебного года 2023-2024 гг.:

Экскурсии на ТАГМЕТ. В сезоне с экскурсиями на заводе побывали 75 делегации школьников 8 — 10 классов общей численностью 2250 человек. ребята посетили трубопрокатный цех, посмотрели ролики о предприятии в заводском учебном центре, попробовали настоящий обед металлурга в заводской столовой. По итогам экскурсии состоялись творческие испытания для каждой группы школьников. Урок рисования для школьников 6-х классов под названием «Трубы в нашем мире». Урок прошел одновременно в 11 школах Таганрога и пяти школах Неклиновского района. Всего в конкурсе рисунков приняли участие 1016 шестиклассников. Жюри выбрало 15 лучших работ от каждой школы. В актовом зале заводоуправления прошла выставка, которую смогли посетить все желающие Сочинение для восьмиклассников на фирменных бланках проекта «Точка опоры». Темы сочинений «Металлургический завод – сердце города». В своих сочинениях восьмиклассники опирались, в том числе, на рассказы работников завода и опыт своих родителей, рассуждали о важности профессии металлурга, ее значимости и полезности. Четвертым этапом стал конкурс видеороликов о металлургических профессиях, созданных руками самих ребят. И финальный этап грантовых состязаний – это интеллектуальная битва для старшеклассников – игра «Брейн-ринг». Ребята, используя метод «мозгового штурма», искали ответы на вопросы из области химии, физики, математики, информатики, общей эрудиции, истории родного края, а также интересных фактов из истории ТМК и ТАГМЕТа. Основные темы всех творческих испытаний проекта – металлургия как отрасль и профессия.

Для справки

Проект «Точка опоры» стартовал по инициативе Благотворительного фонда «Синара» в 2013 году в Свердловской области и на сегодняшний день масштабирован во всех регионах присутствия ТМК. В Ростовской области проект при поддержке муниципальных департаментов образования реализуется с 2017 года и с каждым годом количество его участников растет. За это время участие в проекте в Таганроге приняло более 14 тысяч школьников.

Фото: пресс-служба «ТАГМЕТа»