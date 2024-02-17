Главная » Новости Таганрога

На таганрогском участке трассы «Новороссия» запустят движение транспорта по временному мосту

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

Измененная схема движения под Таганрогом будет действовать с 19 февраля и связана с ремонтом моста через реку Мокрый Еланчик, сообщает УПРДОР «Москва-Волгоград».

Новости Таганрога

19 февраля во второй половине дня на 111-м км федеральной автодороги Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь изменится схема движения. Дорожники переключат движение транспорта на временный мост и автоподходы к нему. Это необходимо, чтобы приступить к работам на основном искусственном сооружении. Временный мост имеет две полосы – по одной в каждом направлении, говорится в сообщении.

Работы по капремонту сооружения начались в 2023 году. Дорожникам предстоит заменить изношенные несущие конструкции моста на существующих двух полосах движения и устроить две дополнительные полосы. Такое решение позволит ликвидировать узкое место на трассе, ведущей в ДНР и далее в Крым.

Полностью капремонт сооружения планируется завершить в октябре 2025 года.

Ранее мы сообщали, что на федеральной трассе М-4 «Дон» идут работы по ремонту дорожного покрытия. Автомобилистов предупреждают о возможных заторах.

Фото: УПРДОР «Москва-Волгоград»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#М-4 Дон #новости #ремонт дорог #Ростовская область #Таганрог #транспорт
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика