На таганрогском участке трассы «Новороссия» запустят движение транспорта по временному мосту

Измененная схема движения под Таганрогом будет действовать с 19 февраля и связана с ремонтом моста через реку Мокрый Еланчик, сообщает УПРДОР «Москва-Волгоград».

19 февраля во второй половине дня на 111-м км федеральной автодороги Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь изменится схема движения. Дорожники переключат движение транспорта на временный мост и автоподходы к нему. Это необходимо, чтобы приступить к работам на основном искусственном сооружении. Временный мост имеет две полосы – по одной в каждом направлении, говорится в сообщении.

Работы по капремонту сооружения начались в 2023 году. Дорожникам предстоит заменить изношенные несущие конструкции моста на существующих двух полосах движения и устроить две дополнительные полосы. Такое решение позволит ликвидировать узкое место на трассе, ведущей в ДНР и далее в Крым.

Полностью капремонт сооружения планируется завершить в октябре 2025 года.

Ранее мы сообщали, что на федеральной трассе М-4 «Дон» идут работы по ремонту дорожного покрытия. Автомобилистов предупреждают о возможных заторах.

Фото: УПРДОР «Москва-Волгоград»