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На стихийной свалке в Таганроге скопилось 150 тонн мусора

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На крупной стихийной свалке в районе Николаевского шоссе Таганрога скопилось более 150 тонн мусора. Справиться с таким объемом работ город самостоятельно не сможет.

#ЖКХ

Глава города Светлана Камбулова выезжала на место, чтобы оценить ситуацию.

«Своими силами выполнить работу и вывести этот мусор, конечно же, город не сможет. Более того, этот вопрос требует комплексного решения. Мы уже провели работу с Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, и этот участок внесен в график обследования и оценки накопленного вреда окружающей среды в 2025 году», — пояснила она.

После этого предстоит подготовить проектно-сметную документацию, пройти экспертизу. Процесс долгий. Поэтому ликвидировать свалку есть надежда только в 2026 году. Причем это будут работы, аналогичные тем, что сейчас ведутся на территории бывшего городского полигона. В настоящее время там завершается технологический этап, после чего начнется биологический.

«Работа по наведению порядка в нашем городе требует комплексного подхода и участия каждого из нас. Нужно относиться с уважением к тому месту, где мы с вами живем. Только вместе мы сможем решить поставленные задачи и сделать наш город, наши дворы и общественные пространства комфортными и красивыми.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из 2300 площадок для сбора мусора оборудована половина.

Фото tagancity.ru

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ЖКХ Николаевское шоссе новости стихийная свалка Таганрог
Таганрогская правда
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