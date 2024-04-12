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На Старом кладбище Таганрога пройдет воскресная экскурсия

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В предстоящее воскресенье, 14 апреля, на Старом кладбище Таганрога пройдет бесплатная экскурсия по маршруту «Вехи христианства».

Культура

Маршрут разработан в рамках волонтерского проекта «Возвращение исторической памяти», реализуемого Храмом Всех Святых с 2021 года при поддержке Фонда президентских грантов. Приглашаются все желающие.  

Сбор на экскурсию в 14-00 у Храма Всех Святых (пер. Лагерный 2 В). Обязательна предварительная запись по телефону: 8-918-552-83-44.

Фото ВК «Партия любителей Старого кладбища»

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Таганрогская правда
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