На Старом кладбище Таганрога пройдет воскресная экскурсия

В предстоящее воскресенье, 14 апреля, на Старом кладбище Таганрога пройдет бесплатная экскурсия по маршруту «Вехи христианства».

Маршрут разработан в рамках волонтерского проекта «Возвращение исторической памяти», реализуемого Храмом Всех Святых с 2021 года при поддержке Фонда президентских грантов. Приглашаются все желающие.

Сбор на экскурсию в 14-00 у Храма Всех Святых (пер. Лагерный 2 В). Обязательна предварительная запись по телефону: 8-918-552-83-44.

Фото ВК «Партия любителей Старого кладбища»