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На станции «Ростов-Главный» горел списанный пассажирский вагон

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На движение поездов пожар не повлиял.

Новости Ростовской области

Сегодня, 30 января, в 13:32 на территории станции «Ростов-Главный» произошло возгорание в неэксплуатируемом пассажирском вагоне. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД. Ранее этот вагон был списан и находился на пути к месту утилизации.

В ликвидации возгорания принял участие пожарный поезд станции «Ростов-Главный».
Спустя час возгорание было ликвидировано.

Распространение огня на другие вагоны допущено не было, на движение поездов данная ситуация не повлияла. Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: скрин видео МЧС по РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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