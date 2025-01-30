На станции «Ростов-Главный» горел списанный пассажирский вагон

На движение поездов пожар не повлиял.

Сегодня, 30 января, в 13:32 на территории станции «Ростов-Главный» произошло возгорание в неэксплуатируемом пассажирском вагоне. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД. Ранее этот вагон был списан и находился на пути к месту утилизации.

В ликвидации возгорания принял участие пожарный поезд станции «Ростов-Главный».

Спустя час возгорание было ликвидировано.

Распространение огня на другие вагоны допущено не было, на движение поездов данная ситуация не повлияла. Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: скрин видео МЧС по РО