На следующей неделе температура воздуха в Таганроге снизится

Во вторник синоптики обещают грозу, в среду — кратковременный дождь.

Аномальная, сорокаградусная жара, державшаяся почти две недели, уходит из Таганрога. Наступающая неделя станет в плане погоды вполне комфортной для середины июля.

В дневное время температура воздуха в среднем будет держаться на уровне +29°…+31°, вечером и ночью — до +20°…+22°. Во вторник прогнозируется дождь с грозой, в среду — небольшие осадки, ветер умеренный, 4-5 метров в секунду, с порывами до 10-12 метров в секунду. Ясные дни будут чередоваться с облачными и пасмурными.

Температура воды в Таганрогском заливе +8…+29°

Самым жарким днем недели станет пятница, 26 июля, воздух прогреется до +31°.

По данным метеорологических порталов, несмотря на спад температуры сохранится высокий УФ-индекс. Потому по-прежнему, выходя из дома, не забудьте про головной убор и бутылку с водой.

Фото Сергея Плишенко