На следующей неделе часть улиц и переулков Таганрога останется без электроэнергии

Отключения электричества для производства плановых ремонтных работ и технического обслуживания оборудования пройдут с 24 по 27 февраля, сообщает ПАО «Россети Юг».

24 февраля с 09.00 до 17.00 электроэнергию отключат по улице Морозова, 4/1, 4/2, 4/3.

25 февраля с 09.00 до 17.00 света не будет по адресам: СНТ «Строитель», 1-я аллея, 2-я аллея, 3-я аллея, 4-я аллея; СТ Дачное-2, участки 377-486.

26 февраля с 09.00 до 17.00 – по адресам: улица Чеботарская, 2-48, 1-37; улица Доменская, 2-32, 1-37; улица Подгорная, 4-58, 3-55, переулок Большой Садовый, 37-49; переулок Южный, 1-27, 2-26; улица Портовая, 54-88, 63-83; улица Советская, 1-53, 4-40; улица Разинская, 2-6, 1-7; улица Конторская, 1-17, 2-18, переулок Песочный, 1-7, 2-6; улица Морская, 2-34, 3-39; переулок Кривой, 4-8, 1-7; 1-й Линейный проезд, 127-169, 58-74; улица 1-я Линия, 115б, 117-159, 128-168; улица Нижняя Линия, 135-219, 66-92; 13-я Садовая площадка, 1-9, 2-8а; 9-й Новый переулок, 1-1е, 2-2г; 9-й Квартальный проезд, 1-9, 2-12; 10-й Квартальный проезд, 1-11, 2-12; 11-й Квартальный проезд, 1-11, 2-12; 12-й Квартальный проезд, 1-11, 2-12; 10-й Новый переулок, 1-19, 2-6; 11-й Новый переулок, 14-22.

27 февраля с 09.00 до 17.00 без ресурса останутся: улица Мало-Свердлова, 30-38, 27-35; улица Кузнечная, 96-100; улица Октябрьская, 81а, 81-103; 12-й Переулок, 1-35, 2-36; 13-й Переулок, 1-37, 2-36; 14-й Переулок, 1-39, 4-36; 15-й Переулок, 1-37, 2-38; 16-й Переулок, 3-39, 2а, 2-38; 17-й Переулок, 1-29, 2-24, 24а.

Фото Россети Юг