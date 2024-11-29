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На шоссе в Таганроге большегруз врезался в иномарку

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28 ноября в Таганроге произошла авария на Поляковском шоссе, где большегруз врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Новости Таганрога

Авария случилась в 11.40 в районе дома № 39/1. По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля «МАЗ» в составе полуприцепа «НЕФАЗ-93341» поворачивал направо не из крайнего правого положения. При этом он не уступил дорогу  ехавшему в попутном направлении автомобилю Kia Optima и врезался в него.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что на дорогах Таганрога стартовала операция «Пешеход».

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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