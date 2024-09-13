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На Северной площади Таганрога появился бесплатный доступ в Интернет

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Такой подарок ко Дню города сделал для таганрожцев завод «Красный гидропресс» совместно с ИП Григорян Б.Л.

Город

Обновленная Северная площадь стала популярным местом проведения досуга для жителей и гостей города, сюда приходят семьями. Полюбилась эта общественная территория детворе и молодежи, которых здесь особенно много.

Для комфорта отдыхающих со 2 сентября, благодаря «Красному гидропрессу», на центральной части площади открыт бесплатный доступ в Интернет по технологии Wi-Fi. Пользоваться им может каждый желающий круглосуточно, выбрав сеть «free_WiFi» и пройдя авторизацию по номеру телефона. В дальнейшем подключение будет производиться автоматически.

«Красный гидропресс» — социально ориентированное предприятие, постоянный партнер многих городских мероприятий и акций, поздравляет горожан с 326-годовщиной Таганрога. Коллектив завода желает нашему приморскому городу развития и процветания, а его жителям – новых сил и возможностей, крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов во всех начинаниях!

«Сейчас предприятие находится на новом витке развития – портфель заказов растет, обновляется оборудование, молодеет коллектив, — отмечает генеральный директор завода Владимир Горлов. – В августе «Красный гидропресс» отметил 117-летие со дня основания. Несмотря на солидный возраст мы идем в ногу со временем и двигаемся только вперед».

Фото donland.ru

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Красный гидропресс Северная площадь Таганрог хорошие новости
Таганрогская правда
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